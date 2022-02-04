Путин и сверхъестественное: самые громкие разоблачения

Человек, более 20 лет стоящий у руля самой просторной страны мира, не может не быть в центре внимания. Сегодня мы расскажем об обратной стороне популярности Путина – неустанном поиске у него сверхъестественных (как правило, демонических) способностей. Ни об одном человеке в мире не сказали столько ерунды в XXI веке.

Откуда есть пошёл Владимир Путин

Начнём с корней.

Родословная Путина – широкое поле для игр конспирологов. Одно время модно было говорить о некоей настоящей "грузинской маме" президента, ещё раньше всплывало исследование еврейских корней по женской линии (демонстрировали даже соответствующий "документ"), не раз "находили" ему родство с королевскими домами Европы. Почти серьёзно пишут иногда, что президент России – "продвинутая разработка биоинженерии, не имеет национальности, обладает искусственным интеллектом, спроектирован заговорщиками в подземных лабораториях". Но и это не всё: на "прямой линии" 2019 года Путину пришлось отвечать на вопрос, не инопланетянин ли он:

Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов…

– удивлённо ответил президент. Ниже мы приведём ещё одно "свидетельство" на этот счёт.

Отменённый обряд

Одним из главных экспертов по демонической составляющей Путина является называющий себя философом и политологом Валерий Соловей. Поскольку своих источников он предусмотрительно не раскрывает, нам сложно понять, откуда берётся информация типа следующей:

На сегодняшний день в Кремле популярны две практики чёрной магии – это Voodoo и Santa Muerte.

Вообще, по словам Соловья, президент России не отличается приверженностью какому-то одному культу: "Всё, что работает, то Путин и использует". Соловей рассказывает, что Путин активно участвует в шаманских обрядах, поэтому ездит с Шойгу в Сибирь. Ближайший такой обряд философ анонсировал на вторую половину января, но, увы, ошибся – всё это время Путин был на виду и ни на какой шаманизм у него времени точно не осталось бы. А жаль, там колоритные подробности:

Сперва они приносили в жертву чёрную собаку, потом чёрного волка. Но волк был обычный, его просто покрасили.

Удивительно, конечно, что для всесильного Путина не смогли найти чёрного волка. Хотя всесилен ли он? По словам того же Соловья, "у нынешнего режима есть и свои Распутины, их несколько". Правда, такие откровения политолога на веру принимают лишь украинские и британские информационные листки, а вместе с ними "Эхо Москвы", где Соловью приписывали даже президентские амбиции – мол, вот он, истинный оппозиционер. А, например, военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец натуру "истинного" в беседе с "Первым русским" оценил проще:

Я рад только одному. Чем больше в российской оппозиции будет вот такого г***, тем скорее наш народ прозреет и поймёт, с чем имеет дело. Это хорошо. Вот такие люди подрывают даже мифический авторитет "пятой колонны", которая сегодня предъявляет претензии к власти. Это хорошо. Потому что, чем больше будет вот таких вот червивых, гнилых представителей, тем сильнее будет распространяться их… "запах".

Как тебе такое, Илон Маск?

Если отвлечься от потусторонних материй, то могущество в современном мире – это, к сожалению, деньги, причём "не в деньгах счастье, а в их количестве".

Вопрос, сколько у Путина денег, чрезвычайно волнует публику, особенно в связи с недавним обещанием Запада наложить санкции на его личные активы. И хотя президент из года в год подаёт довольно скромные декларации о доходах (существенно меньше, чем у лидеров того же Запада), верить им на Западе не принято. В СМИ периодически мелькают цифры одна другой безумнее, и рекордсменом тут выступил обладатель 250-миллиардного состояния Илон Маск. Он не считает себя самым богатым человеком планеты:

Некоторые мировые лидеры богаче меня. Например, президент России Владимир Путин – он значительно богаче меня.

Таких не берут в федерацию

Ник Поуп, английский уфолог на государственном финансировании (исследует НЛО по заказам Министерства обороны), сумел отыскать главный вред, который наносит планете Владимир Путин:

Постоянные угрозы Владимира Путина, грозящие разразиться третьей мировой войной, снижают шансы Земли получить приглашение присоединиться к Галактической федерации в настоящее время.

Шах и мат, конспирологи! Тут не какие-то там мистические практики, тут натурально судьба целых цивилизаций, вредитель космогонического масштаба!

Дело в том, что инопланетяне, которые, безусловно, внимательно следят за Землёй (вероятно, в том числе и по публикациям в The Daily Star, где появились откровения Поупа), рассматривают эскалацию напряжённости в отношениях России с её соседом как "примитивное поведение". А примитивные планеты в федерацию не принимают.

Хотя, по мнению того же специалиста, инопланетяне могли бы сделать и исключение:

Инопланетяне могут удивиться мудрости Великобритании, выступающей против России, но, вероятно, поймут, что нам помогает членство в коалиции (судя по контексту, G7 и НАТО – ред.). И если бы они знали земную историю, они бы никогда не сбрасывали со счетов британцев.

Судя по всему, инопланетяне следят за Землёй недавно – раз историю британской агрессии не знают, а количество русских войск на Кубани их при этом ужасает. Может быть, они начали наблюдение как раз в 2000 году, когда заметили со своего Альдебарана взошедшую звезду Путина?

Такого, как Путин, – левой частью мозга

Творческие люди хорошо улавливают витающие в воздухе настроения. Поэтому стоит отметить образ Путина в культуре, а именно в песенном творчестве. Там его сверхъестественные способности подчёркиваются очень выпукло.

Уже на старте президентской карьеры он был прославлен как идеальный мужчина в хите "Такого, как Путин", и дальше было только больше.

В песне Бориса Драгилева он вездесущ, как Дед Мороз:

Я ко всем / Вхожу в дома, хоть день, хоть ночь, / Смотрю, чем гражданам помочь / В решеньи жизненных проблем.

В пародийном хите "Несчастного случая" из спектакля "День выборов" он одним своим видом ("в кимоно и на горных лыжах") решает интимные проблемы девушек целого села.

У Андрея Губина диджей Путин с лёгкостью затмевает Майкла Джексона.

Рэп-коллектив Neko с утверждения о том, что "вся Европа и весь мир хотят себе такого, как Путин" с лёгкостью переходит к выводу "Вся Европа – Путин, весь мир – Путин".

Панки из Pussy Riot требуют от Богородицы прогнать Путина – очевидно, потому что в дольнем мире против него не нашлось методов, а инопланетянам веры нет.

Американец Рэнди Ньюман не сомневается:

"Негде брать сало": Украина закупает продукты у России вопреки собственному запрету - политолог Он может вести свой гигантский трактор / Через Транссибирскую равнину, / Он может привести в действие ядерный реактор / Левой частью мозга.

Автор этих строк когда-то коллекционировал песни про Путина, но понял безнадёжность создания полной коллекции ещё в 2008 году – тогда набралось примерно 150 треков самых разных стилей, но практически везде Путин представал как некая непостижимая, пусть зачастую и инфернальная сила. Легко представить, что происходит сейчас, когда президент России уже не раз доказал на практике свою непотопляемость.

Что с того?

Американский журналист и профессор Дэниел Ковалик подметил, что сконструированная в американской прессе "личность" Путина имеет все атрибуты карикатурного образа, который очень удобен для канализации негативных эмоций (страха, ненависти и т. п.) при его скармливании обществу посредством масс-медиа. Этакий "былинный злодей", на которого можно свалить любые проблемы.

Патриарх мировой политики Генри Киссинджер прекрасно сказал обо всём этом:

Для стран Запада демонизация Путина – это не политика. Это попытка оправдаться за её отсутствие.

Добавить тут что-либо сложно…