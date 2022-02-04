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Путин и сверхъестественное: самые громкие разоблачения
04 февраля 2022, 16:05 • 226 • Политика
Человек, более 20 лет стоящий у руля самой просторной страны мира, не может не быть в центре внимания. Сегодня мы расскажем об обратной стороне популярности Путина – неустанном поиске у него сверхъестественных (как правило, демонических) способностей. Ни об одном человеке в мире не сказали столько ерунды в XXI веке.
Откуда есть пошёл Владимир Путин
Начнём с корней.
Родословная Путина – широкое поле для игр конспирологов. Одно время модно было говорить о некоей настоящей "грузинской маме" президента, ещё раньше всплывало исследование еврейских корней по женской линии (демонстрировали даже соответствующий "документ"), не раз "находили" ему родство с королевскими домами Европы. Почти серьёзно пишут иногда, что президент России – "продвинутая разработка биоинженерии, не имеет национальности, обладает искусственным интеллектом, спроектирован заговорщиками в подземных лабораториях". Но и это не всё: на "прямой линии" 2019 года Путину пришлось отвечать на вопрос, не инопланетянин ли он:
– удивлённо ответил президент. Ниже мы приведём ещё одно "свидетельство" на этот счёт.
Отменённый обряд
Одним из главных экспертов по демонической составляющей Путина является называющий себя философом и политологом Валерий Соловей. Поскольку своих источников он предусмотрительно не раскрывает, нам сложно понять, откуда берётся информация типа следующей:
Вообще, по словам Соловья, президент России не отличается приверженностью какому-то одному культу: "Всё, что работает, то Путин и использует". Соловей рассказывает, что Путин активно участвует в шаманских обрядах, поэтому ездит с Шойгу в Сибирь. Ближайший такой обряд философ анонсировал на вторую половину января, но, увы, ошибся – всё это время Путин был на виду и ни на какой шаманизм у него времени точно не осталось бы. А жаль, там колоритные подробности:
Удивительно, конечно, что для всесильного Путина не смогли найти чёрного волка. Хотя всесилен ли он? По словам того же Соловья, "у нынешнего режима есть и свои Распутины, их несколько". Правда, такие откровения политолога на веру принимают лишь украинские и британские информационные листки, а вместе с ними "Эхо Москвы", где Соловью приписывали даже президентские амбиции – мол, вот он, истинный оппозиционер. А, например, военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец натуру "истинного" в беседе с "Первым русским" оценил проще:
Как тебе такое, Илон Маск?
Если отвлечься от потусторонних материй, то могущество в современном мире – это, к сожалению, деньги, причём "не в деньгах счастье, а в их количестве".
Вопрос, сколько у Путина денег, чрезвычайно волнует публику, особенно в связи с недавним обещанием Запада наложить санкции на его личные активы. И хотя президент из года в год подаёт довольно скромные декларации о доходах (существенно меньше, чем у лидеров того же Запада), верить им на Западе не принято. В СМИ периодически мелькают цифры одна другой безумнее, и рекордсменом тут выступил обладатель 250-миллиардного состояния Илон Маск. Он не считает себя самым богатым человеком планеты:
Таких не берут в федерацию
Ник Поуп, английский уфолог на государственном финансировании (исследует НЛО по заказам Министерства обороны), сумел отыскать главный вред, который наносит планете Владимир Путин:
Шах и мат, конспирологи! Тут не какие-то там мистические практики, тут натурально судьба целых цивилизаций, вредитель космогонического масштаба!
Дело в том, что инопланетяне, которые, безусловно, внимательно следят за Землёй (вероятно, в том числе и по публикациям в The Daily Star, где появились откровения Поупа), рассматривают эскалацию напряжённости в отношениях России с её соседом как "примитивное поведение". А примитивные планеты в федерацию не принимают.
Хотя, по мнению того же специалиста, инопланетяне могли бы сделать и исключение:
Судя по всему, инопланетяне следят за Землёй недавно – раз историю британской агрессии не знают, а количество русских войск на Кубани их при этом ужасает. Может быть, они начали наблюдение как раз в 2000 году, когда заметили со своего Альдебарана взошедшую звезду Путина?
Такого, как Путин, – левой частью мозга
Творческие люди хорошо улавливают витающие в воздухе настроения. Поэтому стоит отметить образ Путина в культуре, а именно в песенном творчестве. Там его сверхъестественные способности подчёркиваются очень выпукло.
Уже на старте президентской карьеры он был прославлен как идеальный мужчина в хите "Такого, как Путин", и дальше было только больше.
В песне Бориса Драгилева он вездесущ, как Дед Мороз:
В пародийном хите "Несчастного случая" из спектакля "День выборов" он одним своим видом ("в кимоно и на горных лыжах") решает интимные проблемы девушек целого села.
У Андрея Губина диджей Путин с лёгкостью затмевает Майкла Джексона.
Рэп-коллектив Neko с утверждения о том, что "вся Европа и весь мир хотят себе такого, как Путин" с лёгкостью переходит к выводу "Вся Европа – Путин, весь мир – Путин".
Панки из Pussy Riot требуют от Богородицы прогнать Путина – очевидно, потому что в дольнем мире против него не нашлось методов, а инопланетянам веры нет.
Американец Рэнди Ньюман не сомневается:
Автор этих строк когда-то коллекционировал песни про Путина, но понял безнадёжность создания полной коллекции ещё в 2008 году – тогда набралось примерно 150 треков самых разных стилей, но практически везде Путин представал как некая непостижимая, пусть зачастую и инфернальная сила. Легко представить, что происходит сейчас, когда президент России уже не раз доказал на практике свою непотопляемость.
Что с того?
Американский журналист и профессор Дэниел Ковалик подметил, что сконструированная в американской прессе "личность" Путина имеет все атрибуты карикатурного образа, который очень удобен для канализации негативных эмоций (страха, ненависти и т. п.) при его скармливании обществу посредством масс-медиа. Этакий "былинный злодей", на которого можно свалить любые проблемы.
Патриарх мировой политики Генри Киссинджер прекрасно сказал обо всём этом:
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