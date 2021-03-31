Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год

Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля сдали декларации о собственных доходах за 2020 год, сообщил 31 марта ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечалось, что данные будут опубликованы в установленные законодательством сроки.

Так, предполагается, что члены парламента ежегодно предоставляют сведения о поступлении денежных средств, а также их расходах, включая имущество, до 1 апреля. После чего в течение 14 дней материалы публикуются на официальных сайтах органов власти.

Согласно декларациям за 2019 год, Путин заработал 9,726 млн рублей, что на 1,1 млн рублей больше, чем в 2018 году (8,6 млн рублей). Новым имуществом глава государства в 2019 году не обзавелся.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал за тот же год 18,2 млн рублей. Супруга главы правительства получила 54,8 млн рублей.

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в 2019 году составил более 14,6 млн рублей, его жены Татьяны Навки — почти 236 млн рублей.