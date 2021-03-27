Путин и сотрудники Кремля подадут декларации о доходах до 1 апреля

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля подадут декларации о доходах за прошлый год до 1 апреля. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Срок сдачи — до 1 апреля. Всё в силе», — цитирует агентство пресс-секретаря в субботу, 27 марта.

Согласно действующему законодательству, чиновники федерального уровня и члены парламента обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля. После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах органов власти в течение 14 дней.

В минувшем году из-за ситуации с пандемией коронавируса и переходом многих сотрудников на удаленную работу президентским указом срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год продлили до 1 августа.

Согласно декларациям, президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9,726 млн рублей. Доход российского лидера за прошлый год примерно на 1,1 млн рублей больше, чем в 2018 году: тогда он задекларировал 8,6 млн рублей дохода. Новым имуществом глава государства в 2019 году не обзавелся.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в 2019 году 18,2 млн рублей. Супруга главы правительства за тот же год заработала 54,8 млн рублей.

В декларации за 2018 год доход Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России составил 18,9 млн рублей.

Доход пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в 2019 году составил более 14,6 млн рублей, его жены Татьяны Навки — почти 236 млн рублей.