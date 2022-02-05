Путин и Си защищают демократию от "демократов" • 138 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Дружинин Подписанное Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии" напоминает о другом документе из истории наших отношений. Причем самом важном. Четырнадцатого февраля 1950 года в Москве в результате встреч Сталина и Мао Цзэдуна был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР. Две коммунистические страны стали еще и официальными военными союзниками. Тогда, более семи десятилетий назад, Новый год в Китае еще не наступил — золотой тигр пришел только 17 февраля — но, как и сейчас, обе страны демонстрировали всеми миру свое единство. Однако есть и принципиальная разница между двумя февральскими документами. Дело не в том, что сегодня государства не объединяет формальный военный союз — нынешний уровень отношений все равно оценивается как очень высокий. Неслучайно в заявлении говорится, что "российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны", и это намек не только на НАТО, но и на советско-китайский военный пакт. Двусторонние отношения сейчас даже надежнее, чем в 1950-е : тогда подписанный на 30 лет договор, по сути, проработал всего десять — подорвали его в том числе и разногласия по поводу противодействия мировому империализму. СССР со второй половины 50-х в целом был настроен на мирное сосуществование, а Китай считал, что нужно форсировать мировую революцию и не на словах, а на деле бороться за приближение "похорон капитализма". Разница в подходах объяснялась не только личными качествами Хрущева и Мао, но и положением двух стран. СССР был сверхдержавой, и так платившей огромную цену за мировое влияние, а Китай только оправился после столетия внутренней смуты и унижения от внешних сил. И хотя у обеих стран были не только общие идеалы, но и общий враг, этого оказалось мало для сохранения союза — Москва и Пекин собственными руками похоронили такой важный для них альянс. Вину за это стоит разделить поровну: если Мао страдал революционным "головокружением от успехов" (в мировом масштабе, то есть переоценивал возможности и популярность мира социализма и коммунистических идей), Хрущева подвел тот самый волюнтаризм и непонимание китайского чувства собственного достоинства. Китайцы увидели в его действиях и словах высокомерие и великодержавность, а для страны, недавно избавившейся от столетнего притеснения иностранцами, это было невыносимо. В договоре 1950 года не упоминались США — речь шла о намерении "совместно воспрепятствовать возрождению японского империализма и повторению агрессии со стороны Японии". Но, по существу, имелись в виду именно Штаты: "или какого-либо другого государства, которое объединилось бы в любой форме с Японией в актах агрессии". Учитывая, что Япония в тот момент была оккупированным США государством, с которым еще даже не был заключен мирный договор, антиамериканская направленность советско-китайского пакта понятна. Москва и Пекин не хотели воевать с Вашингтоном и уж тем более не собирались сами нападать на него — но видели для себя угрозу в американских планах мирового господства. А Штаты как раз тогда стали лидером англосаксонского мира. Именно этот мир и представлял собой главную угрозу даже не для коммунистического глобального проекта (Сталин окончательно отказался от него еще до того, как заключил пакт с Мао), а для СССР и Китая как мировых держав. Так что же изменилось за 72 года? Ведь и сейчас англосаксы претендуют на глобальную гегемонию, цинично изображая при этом угрозой мира Россию и Китай. Только вот наша страна теперь гораздо сильнее уступает Штатам, чем в 50-е (если сравнивать всю мощь — и военную, и экономическую), а Китай, наоборот, вышел на позицию первой экономики мира. Или все по-прежнему: опять русский с китайцем против англосаксов? В реальности изменилось очень многое — тогда мир был в целом западным. И дело даже не в наличии в тот момент у Европы колоний в Африке и Азии и не в том, что совокупная мощь Запада сильно превосходила советско-китайскую, — сами правила игры и мироустройства определялись Западом, то есть англосаксами. Да, коммунистическая идеология, транслируемая СССР, была чрезвычайно опасна для них, но планы глобализации работали уже тогда. Европа и Япония были под англосаксонским контролем, а Азии и Африки не существовало как субъектов мировой политики, Латинская Америка была задним двором США. Только появилась независимая Индия, которой еще предстояло выйти из-под жесткой британской опеки. Так что СССР со своими европейскими вассалами и КНР с Северной Кореей были пусть и заметной, но чужеродной частью другого мира, в котором нужно было научиться вести свою игру. Попытка мериться силой со Штатами (война в Корее) не удалась: даже около своих границ Китай (при поддержке СССР) смог лишь восстановить статус-кво, но не прогнать американцев. Вьетнамский опыт был успешнее, но там больше заслуги самого героического вьетнамского народа (конечно, при огромной поддержке СССР и КНР). Конечно, если бы в 60-е Москва и Пекин не поссорились, а вместе работали бы в Африке и Азии, на мировой арене в целом, история могла пойти по другому пути, но в итоге две страны шли каждая своей дорогой. Сначала КНР, а потом и СССР помирились с Западом, но Советский Союз рухнул (не из-за отказа от конфронтации), а Китай взлетел как дракон (и тут не стоит переоценивать вклад Запада). Страны снова оказались вместе — и опять против англосаксов. Но в принципиально другой ситуации. Запад уже не гегемон — неслучайно в заявлении Путина и Си об англосаксах говорится как о "некоторых силах, представляющих меньшинство на мировой арене" — это не троллинг, а реальность. Да, англосаксонские игроки по-прежнему самые влиятельные, и в их распоряжении все еще крупнейшая военная мощь, но масштабный проект надорвался и сломался. Атлантическая глобализация — это ведь не просто деньги и армия, это правила игры, институты, кадры, идеология и пропаганда. И самое главное — это вера остального человечества в то, что "у этих сил есть на это право и возможности". Однако веры уже нет, нет и страха перед длинными руками англосаксов — как нет в реальности и тех денег, на которые можно было бы все купить. Россия и Китай не продаются. Более того, они отказываются играть по чужим правилам. Причем не только в военно-геополитическом измерении, не только в финансово-торговом — но и в идеологическом. Да, у русских с китайцами сейчас нет объединяющей глобальной идеи наподобие коммунизма, но они не позволят и англосаксам играть в такие игры. Неслучайно поэтому первая из четырех глав заявления посвящена… демократии. Да, именно тому, что англосаксы пытаются использовать в борьбе против Китая и России. Они собирают саммиты за нее, а Путин и Си объясняют, что: "Стороны едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита — общая задача всего мирового сообщества. Стороны исходят из того, что демократия — это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия. Демократия реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы. Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа. Удивить и возмутить Германию: Россия остановила "Немецкую волну" Стороны отмечают, что Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития, широкой народной поддержке и учете нужд и интересов граждан… Народы обеих стран уверены в выбранном ими пути и с уважением относятся к демократическому устройству и традициям других государств". И это не просто о "невмешательстве Запада в чужие дела" — это о новом миропорядке. Том самом многополярном, то есть демократическом: "Стороны отмечают, что демократические принципы реализуются не только во внутригосударственном управлении, но и на глобальном уровне. Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои "демократические стандарты", присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка". Россия и Китай никому не навязывают свои модели. Однако они не только защищают собственное право жить своим укладом и своим умом, но и призывают все народы и цивилизации переустроить мир на этих по-настоящему демократических принципах. Путин и Си не просто выбивают из рук англосаксов их любимое оружие, обращая демократию против самозваных "демократов", они предлагают миру новую идеологию национального суверенитета и цивилизационного самоопределения. Это, конечно, не так зажигательно, как коммунизм, но зато очень актуально именно сейчас, когда англосаксонские глобализаторы пытаются ликвидировать цветущую сложность человечества. Попытки эти обречены на провал, мир действительно вступает в новую эпоху. В которой Китай и Россию невозможно поссорить: "дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах" — но и сами они не могут разругаться. Потому что превыше всего ценят свою уникальность и самостоятельность, объединяя усилия именно для отстаивания этих ценностей. 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