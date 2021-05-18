Путин и Си Цзиньпин запустят засекреченный ядерный проект

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила о том, что 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства нового ядерного проекта России и Китая лидеры стран - Владимир Путин и Си Цзиньпин. Но детали объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики, засекречены.

Россия и Китай готовятся к старту нового совместного проекта, на этот раз в области атомной энергетики. Старт строительства назначен на 19 мая. В торжественной церемонии примут участие лидеры стран - Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она уточнила, что открытие нового ядерного проекта по программе сотрудничества между нашими странами пройдёт в онлайн-формате.

Однако все остальные детали предстоящей церемонии оказались засекречены. Не уточняется ни сам объект, ни нюансы его строительства.

Возможно, речь идёт о возведении новых блоков Тяньваньской АЭС. Ранее "Росатом" и Китайская национальная атомная корпорация подписали соответствующий контракт.