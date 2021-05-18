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Путин и Си Цзиньпин запустят засекреченный ядерный проект

18 мая 2021, 09:20  •  78 • Политика
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила о том, что 19 мая в онлайн-формате примут участие в церемонии начала строительства нового ядерного проекта России и Китая лидеры стран - Владимир Путин и Си Цзиньпин. Но детали объекта, возводимого по программе сотрудничества в области атомной энергетики, засекречены.
Россия и Китай готовятся к старту нового совместного проекта, на этот раз в области атомной энергетики. Старт строительства назначен на 19 мая. В торжественной церемонии примут участие лидеры стран - Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Информацию об этом подтвердила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Она уточнила, что открытие нового ядерного проекта по программе сотрудничества между нашими странами пройдёт в онлайн-формате.
Однако все остальные детали предстоящей церемонии оказались засекречены. Не уточняется ни сам объект, ни нюансы его строительства.
Возможно, речь идёт о возведении новых блоков Тяньваньской АЭС. Ранее "Росатом" и Китайская национальная атомная корпорация подписали соответствующий контракт.

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