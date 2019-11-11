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Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири"

11 ноября 2019, 20:09  •  107 • Политика

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири". Об этом журналистам в понедельник сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", - сказал представитель Кремля. Он отметил также успешное сотрудничество РФ и Китая и по другим проектам в сфере энергетики.

Ранее источники ТАСС сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря. Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 г., экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

29 октября "Газпром" заявил, что завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе г. Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода была подготовлена к началу трубопроводных поставок в Китай.

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