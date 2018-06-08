Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине

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ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили под документом по окончании встречи.

Заявление, объем которого составляет 15 страниц, касается различных вопросов двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.

"Стороны выражают настрой на наращивание и углубление сотрудничества по всем направлениям и в этих целях будут развивать стратегический доверительный диалог на высшем и высоком уровне, продолжать совершенствовать механизмы двустороннего межправительственного, межпарламентского, межпартийного, межведомственного и межрегионального сотрудничества", - отмечается в документе.

Согласно тексту документа, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года остается концептуальной основой двусторонних отношений на современном этапе и на длительную перспективу. "Стороны высоко оценивают благоприятную, дружественную атмосферу в районе российско-китайской границы, ставшей на всем своем протяжении поясом мира и многопланового сотрудничества, что позволяет обеспечивать стабильное, поступательное развитие двусторонних отношений равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия", - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что страны готовы совместно прилагать усилия, направленные на вывод двусторонних отношений на новый еще более высокий уровень.

Россия и Китай отметили высокую результативность регулярных встреч глав правительств, а также заседаний пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров и соответствующих подкомиссий и рабочих групп. Также высокой оценки удостоилось сотрудничество между администрацией президента и канцелярией Центрального комитета коммунистической партии Китая

"[Россия и Китай будут] в связи с вызывающим разочарование односторонним выходом США из договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе [СВПД], предпринимать все возможные усилия по сохранению СВПД, принимая во внимание принципиальную важность защиты интересов торгово-экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстерриториальных санкций", - говорится в заявлении лидеров РФ и Китая.

Кроме того, Москва и Пекин будут "продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова" и "осуществлять взаимодействие с другими странами региона по содействию внутриафганскому урегулированию и восстановлению Афганистана, не выпуская из виду задачу активизации борьбы с терроризмом и наркотрафиком в этой стране".

Также Россия и Китай намерены совместно выступать за сохранение территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета и продвижение процесса мирного урегулирования "силами самих сирийцев при поддержке ООН и содействии Женевской и Астанинской площадок с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи". Стороны будут координировать планы и конкретные шаги "по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления этой страны [Сирии]", указано в заявлении.

Россия и Китай в условиях нарастающей нестабильности договорились углублять консультации по вопросам стратегической безопасности. Соответствующее положение отражено в совместном заявлении России и Китая.

"В условиях нарастающей в мире нестабильности и неопределенности стороны продолжат углублять консультации во вопросам стратегической безопасности, поддерживать интенсивный диалог между министерствами иностранных дел, наращивать двустороннюю координацию на профильных международных площадках", - говорится в заявлении.

"Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между Вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности", - отмечается в документе.

Согласно тексту документа, стороны будут в полной мере использовать механизмы сотрудничества в правоохранительной сфере и сфере безопасности, укреплять взаимодействие на этих направлениях, сообща отстаивать безопасность и стабильность двух государств.

В документе также затронута тема чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России.

"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - указано в заявлении.

Среди задач, стоящих перед странами, в заявлении названо "дальнейшее укрепление российско-китайского сотрудничества в финансовой сфере, содействие увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, инвестициях и финансировании, развитие сотрудничества в таких областях, как платежные системы и страхование".

Также лидеры договорились о необходимости закрепления тенденции роста российско-китайского товарооборота, дальнейшем улучшении его структуры, поиске новых точек роста и форм взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества. Лидеры подчеркнули необходимость максимального использования потенциала межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству для комплексной координации профильного взаимодействия. Среди других задач названы "наращивание усилий, направленных на гармонизацию стратегий, программ и мер по развитию национальных экономик и отдельных отраслей; создание благоприятной внешней среды для предприятий России и Китая; совместное продвижение крупных проектов в соответствии с принципами субъектности компаний, ориентации на рынок, работы на коммерческой основе и следования международным практикам; непрерывное расширение масштабов и повышение уровня российско-китайского инвестиционного сотрудничества". Кроме того, обе страны намерены создавать благоприятные условия для трансграничного выпуска долговых облигаций.

На повестке дня также "углубление взаимодействия в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, энергетического оборудования и энергоэффективности, перепрофилирования ресурсоориентированных городов".

Среди задач, стоящих перед странами, в документе названы "углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизация сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания". Лидеры также условились о необходимости активного содействия продвижению практического сотрудничества в таких сферах, как инвестиции в сельское хозяйство, торговля сельскохозяйственной продукцией и ее переработка, рыбное хозяйство, аграрная наука и техника. К числу актуальных задач в двусторонней сфере в заявлении отнесены создание новой и модернизация имеющейся трансграничной транспортной инфраструктуры, содействие формированию благоприятных условий для ускорения таможенного оформления, увеличение объема транзитных перевозок из Китая через Россию, развитие международных транспортных маршрутов и коридоров, проходящих через территории двух стран.

Лидеры договорились также о продолжении работы по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и проекта "Один пояс, один путь".

Согласно документу, обе стороны будут отстаивать центральную роль ООН в глобальном управлении и "скоординированно поддерживать проведение необходимых и разумных реформ Организации и ее Совета Безопасности в целях лучшего выполнения Устава ООН". В Москве и Пекине считают необходимым обсуждать эти реформы "исключительно путем широких и демократических консультаций, без установления искусственных временных ограничений и навязывания незрелых проектов". РФ и КНР считают нужным в этом вопросе "искать "пакетное" решение, учитывающее интересы и озабоченности всех сторон; исходить из того, что реформа Совета Безопасности ООН должна, в первую очередь, расширить представительство и право голоса развивающихся стран, чтобы широкий круг малых и средних государств имел больше возможностей для участия в работе и в принятии решений Совета Безопасности на основе принципа ротации".

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули в совместном заявлении намерение "противодействовать попыткам каких-либо государств проводить в одностороннем порядке военные действия без соответствующего мандата Совета Безопасности ООН либо без согласия законного правительства страны, на территории которой такие действия осуществляются". Россия и Китай также будут принимать участие в формировании архитектуры равной и неделимой региональной и мировой безопасности, "основанной на отказе от применения силы или угрозы применения силы, невмешательстве одного государства во внутренние и внешние дела другого государства, разрешении международных конфликтов сугубо политико-дипломатическими методами".

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