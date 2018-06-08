Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Космическая приватизация: отдадут ли МКС в частные руки
«Час истины для Европы»: как лидеры «Большой семёрки» собираются противостоять Т...
В Госдуме назвали фантасмагорией действия СБУ в отношении Вышинского
Прабабушка Пелагея шагает со мной
Главная / Политика

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине

08 июня 2018, 13:09  •  120 • Политика

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление по итогам переговоров в Пекине. Свои подписи под документом лидеры двух стран поставили под документом по окончании встречи.

Заявление, объем которого составляет 15 страниц, касается различных вопросов двусторонней повестки дня, а также международной проблематики.

"Стороны выражают настрой на наращивание и углубление сотрудничества по всем направлениям и в этих целях будут развивать стратегический доверительный диалог на высшем и высоком уровне, продолжать совершенствовать механизмы двустороннего межправительственного, межпарламентского, межпартийного, межведомственного и межрегионального сотрудничества", - отмечается в документе.

Согласно тексту документа, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 года остается концептуальной основой двусторонних отношений на современном этапе и на длительную перспективу. "Стороны высоко оценивают благоприятную, дружественную атмосферу в районе российско-китайской границы, ставшей на всем своем протяжении поясом мира и многопланового сотрудничества, что позволяет обеспечивать стабильное, поступательное развитие двусторонних отношений равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия", - отмечается в документе.

Кроме того, в заявлении говорится о том, что страны готовы совместно прилагать усилия, направленные на вывод двусторонних отношений на новый еще более высокий уровень.

Россия и Китай отметили высокую результативность регулярных встреч глав правительств, а также заседаний пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров и соответствующих подкомиссий и рабочих групп. Также высокой оценки удостоилось сотрудничество между администрацией президента и канцелярией Центрального комитета коммунистической партии Китая

Усилия для сохранения СВПД

"[Россия и Китай будут] в связи с вызывающим разочарование односторонним выходом США из договоренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе [СВПД], предпринимать все возможные усилия по сохранению СВПД, принимая во внимание принципиальную важность защиты интересов торгово-экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстерриториальных санкций", - говорится в заявлении лидеров РФ и Китая.

Кроме того, Москва и Пекин будут "продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова" и "осуществлять взаимодействие с другими странами региона по содействию внутриафганскому урегулированию и восстановлению Афганистана, не выпуская из виду задачу активизации борьбы с терроризмом и наркотрафиком в этой стране".

Также Россия и Китай намерены совместно выступать за сохранение территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета и продвижение процесса мирного урегулирования "силами самих сирийцев при поддержке ООН и содействии Женевской и Астанинской площадок с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, состоявшегося 30 января 2018 года в Сочи". Стороны будут координировать планы и конкретные шаги "по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления этой страны [Сирии]", указано в заявлении.

Вопросы стратегической безопасности

Россия и Китай в условиях нарастающей нестабильности договорились углублять консультации по вопросам стратегической безопасности. Соответствующее положение отражено в совместном заявлении России и Китая.

"В условиях нарастающей в мире нестабильности и неопределенности стороны продолжат углублять консультации во вопросам стратегической безопасности, поддерживать интенсивный диалог между министерствами иностранных дел, наращивать двустороннюю координацию на профильных международных площадках", - говорится в заявлении.

Быстрая связь: как министры и губернаторы отреагировали на обращения граждан к президенту

"Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между Вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности", - отмечается в документе.

Согласно тексту документа, стороны будут в полной мере использовать механизмы сотрудничества в правоохранительной сфере и сфере безопасности, укреплять взаимодействие на этих направлениях, сообща отстаивать безопасность и стабильность двух государств.

ЧМ-2018 не должен страдать от влияния неспортивных факторов

В документе также затронута тема чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России. 

"Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в России чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем дружбы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов", - указано в заявлении.

Увеличение доли нацвалют в расчетах

Среди задач, стоящих перед странами, в заявлении названо "дальнейшее укрепление российско-китайского сотрудничества в финансовой сфере, содействие увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, инвестициях и финансировании, развитие сотрудничества в таких областях, как платежные системы и страхование".

Также лидеры договорились о необходимости закрепления тенденции роста российско-китайского товарооборота, дальнейшем улучшении его структуры, поиске новых точек роста и форм взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества. Лидеры подчеркнули необходимость максимального использования потенциала межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству для комплексной координации профильного взаимодействия. Среди других задач названы "наращивание усилий, направленных на гармонизацию стратегий, программ и мер по развитию национальных экономик и отдельных отраслей; создание благоприятной внешней среды для предприятий России и Китая; совместное продвижение крупных проектов в соответствии с принципами субъектности компаний, ориентации на рынок, работы на коммерческой основе и следования международным практикам; непрерывное расширение масштабов и повышение уровня российско-китайского инвестиционного сотрудничества". Кроме того, обе страны намерены создавать благоприятные условия для трансграничного выпуска долговых облигаций.

На "Прямую линию" поступило 1,75 млн вопросов

На повестке дня также "углубление взаимодействия в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, энергетического оборудования и энергоэффективности, перепрофилирования ресурсоориентированных городов".

Среди задач, стоящих перед странами, в документе названы "углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизация сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания". Лидеры также условились о необходимости активного содействия продвижению практического сотрудничества в таких сферах, как инвестиции в сельское хозяйство, торговля сельскохозяйственной продукцией и ее переработка, рыбное хозяйство, аграрная наука и техника. К числу актуальных задач в двусторонней сфере в заявлении отнесены создание новой и модернизация имеющейся трансграничной транспортной инфраструктуры, содействие формированию благоприятных условий для ускорения таможенного оформления, увеличение объема транзитных перевозок из Китая через Россию, развитие международных транспортных маршрутов и коридоров, проходящих через территории двух стран.

МИД: РФ не оставит без ответа принятие Эстонией "списка Магнитского"

Лидеры договорились также о продолжении работы по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и проекта "Один пояс, один путь".

Реформы ООН

Согласно документу, обе стороны будут отстаивать центральную роль ООН в глобальном управлении и "скоординированно поддерживать проведение необходимых и разумных реформ Организации и ее Совета Безопасности в целях лучшего выполнения Устава ООН". В Москве и Пекине считают необходимым обсуждать эти реформы "исключительно путем широких и демократических консультаций, без установления искусственных временных ограничений и навязывания незрелых проектов". РФ и КНР считают нужным в этом вопросе "искать "пакетное" решение, учитывающее интересы и озабоченности всех сторон; исходить из того, что реформа Совета Безопасности ООН должна, в первую очередь, расширить представительство и право голоса развивающихся стран, чтобы широкий круг малых и средних государств имел больше возможностей для участия в работе и в принятии решений Совета Безопасности на основе принципа ротации".

Путин и Си Цзиньпин подчеркнули в совместном заявлении намерение "противодействовать попыткам каких-либо государств проводить в одностороннем порядке военные действия без соответствующего мандата Совета Безопасности ООН либо без согласия законного правительства страны, на территории которой такие действия осуществляются". Россия и Китай также будут принимать участие в формировании архитектуры равной и неделимой региональной и мировой безопасности, "основанной на отказе от применения силы или угрозы применения силы, невмешательстве одного государства во внутренние и внешние дела другого государства, разрешении международных конфликтов сугубо политико-дипломатическими методами".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
120
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 15:39
МИД: РФ не оставит без ответа принятие Эстонией "списка Магнитского"
07 июня 2018, 01:24
Путин откроет 16-ю "Прямую линию" с россиянами
08 июня 2018, 13:09
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине

06 июня 2018, 18:54
Партия "Зеленые" выдвинула кандидатом на выборы мэра Москвы космонавта Ревина
08 июня 2018, 09:54
Мэр Новосибирска Локоть не будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области
08 июня 2018, 13:09
МИД РФ ведет подготовку встречи Путина и Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 июня 2018, 02:55
«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике
03 июня 2018, 08:24
Самое обидное и неприятное: Россия никому не диктует
05 июня 2018, 02:24
«Никаких прав у Киева нет»: как Россия планирует создавать тяжёлые самолёты на базе Ан-124 «Руслан» без участия Украины
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
06 июня 2018, 22:24
«Бук», сбивший «Боинг», не мог приехать из России. А вот из Днепропетровска – запросто!
07 июня 2018, 09:39
«Через несколько лет о военных кораблях можно будет забыть»: лишится ли Украина статуса морской державы
07 июня 2018, 06:40
Обложили! Американские военные стратеги свяжут России руки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.