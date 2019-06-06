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Путин и Си Цзиньпин посмотрели на панд в Московском зоопарке
06 июня 2019, 02:39 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии передачи китайской стороной двух больших панд Московскому зоопарку. Российский лидер назвал этот подарок знаком «особого уважения и доверия к России», сообщает в среду, 5 июня, РБК.
«Эти животные являются национальным символом Китая, а мы высоко ценим такой жест дружбы. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка… Спасибо большое!» — сказал Путин.
В столичном зверинце теперь живут самка панды по кличке Диндин и трехлетний самец Жуи. Животных разместили в новом павильоне зоопарка.
Путин и Си Цзиньпин также осмотрели в Московском Кремле экспозицию внедорожников китайской марки Haval, которые собираются в России. После этого они покинули Кремль и отправились на другие мероприятия в российской столице на лимузине российского производства Aurus.
Ранее 5 июня Си Цзиньпин прибыл в Большой Кремлевский дворец, в Георгиевском зале его встретил президент России Владимир Путин. Лидеры тепло поприветствовали друг друга и отправились в зал ордена Святой Екатерины, где прошли переговоры в узком формате. Кроме того, председатель КНР и российский лидер посетили Большой театр.
Си Цзиньпин отметил, что это уже восьмой его визит в Россию с 2013 года, а количество встреч с Путиным за это время достигло 30. Лидер КНР заявил, что российский президент — его самый близкий друг.
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