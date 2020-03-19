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Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
19 марта 2020, 20:35 • 64 • Политика
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе телефонного разговора в четверг, 19 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин дал высокую оценку результатам Китая в противодействии распространению коронавируса, сообщает RT.
Также оба лидера высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов.
Ранее в этот же день Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Федеральное агентство новостей».
По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.
Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели.
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