Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в ходе телефонного разговора в четверг, 19 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин дал высокую оценку результатам Китая в противодействии распространению коронавируса, сообщает RT.

Также оба лидера высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов.

Ранее в этот же день Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, пишет «Федеральное агентство новостей».

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели.