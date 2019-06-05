Путин и Си Цзиньпин неформально пообщаются за ужином

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после официальных переговоров неформально пообщаются за ужином в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, неформальная беседа состоится вечером 6 июня после церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. «Это будет неформальный ужин один на один, только с участием переводчиков», — приводит его слова в среду, 5 июня, «РИА Новости».

В ходе ужина стороны продолжат обмен по вопросам, которые будут затронуты в ходе переговоров 5 июня, отмечает RT.

Си Цзиньпин во главе делегации прибывает 5 июня с государственным визитом в Россию. В течение трех дней политик посетит Москву, Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Государственный визит глава КНР нанесет по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Планируется подписание порядка 30 документов, а также совместное заявление лидеров по стратегическим вопросам.