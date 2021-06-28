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Путин и Си перешли на сверхсекретный канал связи

28 июня 2021, 13:35  •  241 • Политика
Тот факт, что такой канал есть, служит доказательством дружеских отношений между Россией и Китаем.
Глава России Владимир Путин и президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин созвонятся в формате видеоконференции по секретному каналу связи. Об этом сообщают в Кремле.
Приурочена онлайн-встреча к двадцатилетию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами.
"Закрытый канал переговоров помогает общаться лидерам стран с самым высоким грифом секретности. Наличие такого канала свидетельствует об особом доверительном характере отношений между двумя странами", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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