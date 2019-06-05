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Путин и Си начали дипломатию панд

05 июня 2019, 21:39  •  71 • В России

Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле жали друг другу руки, выходили на церемонию торжественной встречи в Георгиевском зале, вели переговоры в узком и расширенном составах, в конце концов, обедали в Грановитой палате. А в московском зоопарке панда-девочка Диндин (подражание звуку падающих капель) спала, а панда-мальчик Жуи (переводится, как «исполнение желаний») отрабатывал лунную походку — раз за разом взбирался на деревянный помост и спускался хвостом вперед.

Панды в московском зоопарке в ожидании Путина и Си.Дмитрий СМИРНОВ

И так сразу не скажешь, что было важнее для отношений двух стран.

Председатель Китая прилетел в Москву с небывалым — государственный визит длиной в три дня с участием в Питерском экономическом форуме. Это был и знак внимания, и дань уважения уровню сотрудничества двух стран. Путин и Си Цзиньпин после переговоров запустили целый автомобильный завод — китайский концерн Greatwall открыл производство в Тульской области, инвестировав более 20 миллиардов рублей.

Но все равно пиком народных дипломатических отношений был приезд в Москву пары панд. Китай считает этих медведей своими символами и просто так никуда не отдает. Переговоры об их переезде в Россию шли три года и это еще был рекордно короткий срок — Финляндия потратила на это 10 лет, а Голландия — 16. Согласно китайским правилам, панды не отдаются навсегда, а являются собственностью Поднебесной и должны вернуться потом на родину, причем вместе со всем своим потенциальным потомством. В Китае даже есть такое — выражение «дипломатия панд».

Владимир Путин и Си Цзиньпин оставляют автограф на автомобиле Haval на презентации инвестиционного проекта по строительству автомобильного завода китайского концерна Great Wall в Тульской области. Фото Михаил Метцель/ТАСС

- Ваш визит в Россию – это ключевое событие в двусторонних отношениях этого года, это государственный визит, - сказал Владимир Путин, открывая переговоры. - Но не столько важен статус этого визита, сколько важна возможность ещё раз нам встретиться, обсудить текущие проблемы отношений между Россией и Китаем.

- У меня такое же настроение, как и у вас, - ответил Си Цзиньпин. - Очень рады нашей с вами очередной встрече.

Среди тем, которые обсуждали лидеры, были деятельность в космосе, инвестиции в инфраструктуру двух стран, совместное создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета. Говорили о ситуации в мире от корейского урегулирования до торговых войн и отношений с Западом.

- В прошлом году в Россию приехали 1,7 миллионов туристов из Китая, - отметил Путин после переговоров еще одну сторону стремительно прогрессирующих отношений и поделился личными наблюдениями. - Вот сейчас рассказывал Си Цзиньпину, переезжал из одного здания Кремля в другое — больше всего туристов именно из Китая. Можно выйти и рукой им помахать.

Между тем, «московские панды» через некоторое время «обрусеют» - имена, полученные при рождении, с согласия китайской стороны будут заменены на русские. По этому поводу даже планируется провести чуть ли не всероссийское голосование.

- Хотел бы поблагодарить Си Цзиньпина за передачу московскому зоопарку больших панд, - не упустил Путин возможности сказать доброе слово про панда-дипломатию. - Мы знаем, что такой практики почти нет, это знак особого уважения и доверия. Эти животные являются символом Китая, мы с большой благодарностью принимаем этот подарок. Когда мы говорим о пандах, на лице всегда появляется улыбка.

Из Кремля Путин и Си отправились в зоопарк и стали первыми посетителями нового вольера с пандами. Президент России по уже сложившейся традиции подвез гостя на своем «Аурусе» - по этому случаю лимузин был украшен флажками сразу двух стран. Возле вольера с панами лидеров ждали дети из России и Китая, победившие в языковых Олимпиадах.

- Здравствуйте, нихао, - на двух языках поздоровались они.

Панда тем временем за стеклом невозмутимо ела бамбук, перемежая его с морковкой, демонстрируя, что уже начала осваиваться в России.

Уже в четверг посмотреть на Диндин и Жуи смогут все желающие.

Мимими дня: Пока Путин и Си общаются возле вольера с детьми, панда Жуи невозмутимо жует бамбук.Дмитрий СМИРНОВ

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