Путин и саудовский король обсудили ВТС, Сирию и координацию на рынках углеводородов

• 50 • Политика

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в среду в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуации в Сирии, кризис в отношениях ряда арабских стран с Катаром и вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торговле, а также координацию усилий на мировых рынках. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в конце января. Участники форума в Сочи приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В нем отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса

Президент РФ и король Саудовской Аравии обсудили также обстановку в регионе Персидского залива. В прошлом году между Дохой и рядом арабских стран разразился дипломатический скандал. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет и Йемен разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом", - отметили в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран остановились на вопросах развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торговле, а также обсудили координацию усилий на мировых рынках. "В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 г., обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово- экономической и военно-технической сферах", - отметили в пресс-службе. "Выражена готовность к наращиванию плодотворной координации на мировых рынках углеводородов", - подчеркнули в Кремле.

В ходе разговора король также выразил президенту РФ соболезнования в связи с произошедшей 11 февраля в Подмосковье авиакатастрофой пассажирского Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа, никто не выжил.