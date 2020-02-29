Путин и Роухани высказались за полную реализацию астанинских договоренностей по Сирии

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в Астанинском формате договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами - при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся инициативе иранской стороны.

Последний, 14-й раунд переговоров РФ, Турции и Ирана в Астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 году в Нур-Султане. Участники встречи приветствовали начало работы сирийского Конституционного комитета в Женеве и осудили попытки создания самоуправления незаконные инициативы по созданию самоуправления на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с терроризмом.

Ситуация вокруг СВПД

Путин и Роухани также обсудили ситуацию с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности", - говорится в сообщении.

5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.