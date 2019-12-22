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Путин и Рахмон обсудили усиление границы Таджикистана и Афганистана
22 декабря 2019, 00:24 • 38 • Политика
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнули важность укрепления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 21 декабря.
Отмечается, что главы государств по время внеочередного заседания глав стран — членов СНГ поговорили о необходимости оснащения таджикской армии современной техникой в связи с «тревожной ситуацией в Афганистане».
Также лидеры двух стран обсудили вопросы трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в частности «объявление очередной амнистии части граждан Таджикистана, проживающей в России».
Ранее 20 декабря для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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