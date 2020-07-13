Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Россия не пошевелила пальцем": В Эстонии не понимают, почему Москва о...
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премь...
Найден способ обойти водную блокаду Крыма
Главная / Политика

Путин и президенты. О чём они говорят на самом деле

13 июля 2020, 13:00  •  147 • Политика
Избранные места из встреч президента России с "друзьями и партнерами"*
Автор:
Александр Гришин
Путин сидел в рабочем кабинете в своей резиденции в Ново-Огарёво. Вскоре должно было состояться совещание сразу с несколькими главами государств по проблемам региональной безопасности. А до того в рабочем графике президента России было запланировано несколько рабочих встреч с зарубежными коллегами.

Куда ни кинь…

Первым в этой очереди был записан Дональд Трамп. После протокольной съёмки Трамп уселся в предложенное ему кресло и тяжело вздохнул. Путин помешал чай в стакане с подстаканником с изображением Крымского моста и вопросительно посмотрел на американского президента. Тот опять тяжело вздохнул.
– Тяжело, господин президент? – спросил Владимир Владимирович.
– А как вы думаете? – вопросом на вопрос ответил Дональд. – Как жить, когда вокруг сплошные fake news? Открываю утром газету, а там написано, что российская разведка платила талибам за головы американцев. И, главное, мне никто об это не докладывал.
– Так ведь этого не было, потому и не докладывали, – парировал Путин.
Трамп оживился: "Я же говорю, fake news, а мне не верят. Меня Твиттер стал блокировать, Фейсбук начал блокировать. А вас?"
– А у меня нет личных аккаунтов в социальных сетях, – ответил Путин.
Трамп удивился: "Что, совсем нет?"
– Совсем.
– А как же вы страной руководите, свою политику проводите?
Путин на секунду задумался:
– Да как-то вот так. Выступаю по ТВ, совещания провожу, с народом разговариваю, с журналистами, указы подписываю.
– И в Твиттере не пишете? – не мог поверить Дональд.
Д. Трамп: "Все эти европейцы, они не платят в НАТО, и если вы поляков немного побомбите, ничего страшного не произойдёт..." Фото: White House/Globallookpress
– Нет, совсем не пишу, – ещё раз подтвердил президент России.
– А я вот что ни напишу, всегда все недовольны. Пишу, что пойдём направо, – орут против, пишу, что налево, – тоже орут, что недовольны, – не удержался Трамп от признания. – И что мне делать?
– А вы попробуйте никуда ничего не писать, – предложил ему Путин.
– Совсем-совсем? – удивился Дональд. И уточнил. – До обеда?
– И до обеда, и после, – улыбнулся ему Путин. – Совсем не писать.
Трамп откинул свесившуюся на лоб прядь рыжих волос и забормотал: "Владимиру хорошо. А тут – жизни чёрных важны... Пелоси всякие... импичмент... Одна радость – у Байдена Альцгеймер и недержание".
– Вы тут объявили о выводе и переводе части американских войск из Германии в Польшу, – вернул встречу в деловое русло Путин.
– Ну да, и что? Я об этом в Твиттере написал, – ответил Трамп.
Путин улыбнулся: "А вы понимаете, что заставляете нас ответить и перебросить ракеты поближе к Польше, которая в случае конфликта станет мишенью для нас?"
– Подумаешь, – скривился, как от зубной боли, Трамп. – Все эти европейцы, они не платят в НАТО, и если вы поляков немного побомбите, ничего страшного не произойдёт. Будут знать, что за защиту платить надо много и вовремя.
Он на секунду задумался и разом просветлел лицом.
– Я придумал, – заявил он. – Германия тоже мало платит в НАТО, а надо больше. Поэтому я часть войск выведу из Германии в Польшу, а часть оставлю. Если что, вы и их побомбите. А мы сделаем за это Америку снова великой у себя в США. Сейчас я в Твиттере напишу об этом решении.
Он встал и пошел к двери, но на полпути обернулся: "И не забудьте ещё разбомбить «Северный поток»".
– Да вы что? – изумился Путин. – "Северный поток" – это же наш газопровод, мы его, наоборот, охранять будем. Мы скоро и в Австрию газопровод проведём.
– Не хотите, не бомбите, – согласился Трамп и удивился про себя: "Странные люди, зачем им эти кенгуру?"
И скрылся за дверью, приговаривая себе под нос: "Совсем без аккаунтов. И в Фейсбуке нет страницы. И даже без аккаунта в Твиттере. Как он так может?"
Путин посмотрел ему вслед, открыл ленту Твиттера, где красовалась новая запись Дональда и вздохнул: "Необучаемый"...

И не друг, и не враг, а брат

– Владимир Владимирович, дай я тебя поцелую по-братски, – Александр Лукашенко надвигался с неизбежностью рока. Казалось даже, что усы его приподнялись и топорщатся, чтобы продемонстрировать всю важность грядущего объятия и доказательства его стратегической братскости. Путин перетерпел объятия, сумев уклониться от совсем уже в стиле позднего Брежнева чмоканий, и кивнул на кресло: "Садитесь, Александр Григорьевич".
– Кого надо посадить, те сядут, а я присяду, – хохотнул Лукашенко.
А. Лукашенко: "И што, денег тоже не дадите? Нам бы кредит какой завалященький, в пару миллиардов долларов". Фото: Kremlin Pool/Globallookpress
– С чем пожаловали? – осведомился Путин и предложил: – Может, кашки? Позавтракаем вместе. Хорошая кашка, полезная, на воде.
– Мне тут не до кашки. Я от имени братского народа Белоруссии, не по собственной воле, – заверил Лукашенко и перешёл в атаку. – Што ж гэта адбываецца?
– Вам переводчика позвать? – сразу поскучнел Путин.
Лукашенко усилием воли остановился, обиженно встопорщил усы и ответил: "Не трэба. Что же это происходит, Владимир Владимирович?" – переспросил он снова уже на русском языке.
– А что?
– Мы к вам со всей братской любовью, а вы нам говорите, чтобы мы вам деньги отдали. Разве это по-братски?
– Так ведь не за просто так деньги, а за нефть и газ, – уточнил Путин.
– Так мы готовы. Рассчитаться. Со временем, конечно, и в том случае, если нефть вы нам будете дешевле продавать. Чем сейчас. Да и за газ тоже, но по ценам, как для Смоленска. Вот вы, Россия, нам кредит дайте, мы с вами и рассчитаемся. По ценам для Смоленска, – Лукашенко делал паузы, чтобы до собеседника смысл его обещаний дошел незамутнённым.
– Постойте, Александр Григорьевич, – попытался вразумить его Путин. – Ну с чего нам выставлять вам такие цены? Вы же суверенное государство. Вы же сами везде твердите о независимости, что не позволите её порушить и так далее. Бюджеты у нас разные, налоги вы там у себя свои платите. Зачем нам себе в убыток торговать? А вы к нам ещё санкционные продукты завозите под видом своих.
– Мы же братские народы! – воскликнул Лукашенко. – Разве могут портить отношения между нами такие мелочи и меркантильные интересы. Знаете, у меня там в прихожей всё время из НАТО на приём просятся, американцы вот приезжали, нефть предлагают и газ, китайцы – деньги. А мы хотим верность союзникам хранить. Но вы же понимаете, это вечно так не может длиться. Китайцы деньги дают под более выгодные проценты, чем Москва.
Битва в правительстве: Мишустин помог Белоусову переиграть Силуанова. Дважды
– Так мы вас ни в чём не ограничиваем, – улыбнулся Путин. – Если Минску выгоднее покупать нефть и газ в США, то это хорошо, что вы там купите. И нам тоже от этого, заверяю вас, хуже не будет. А мы с вами тогда сосредоточимся на укреплении союзнических отношений между братскими народами. Интеграцию развивать будем.
– Так, – недобро констатировал Лукашенко. – И што, денег тоже не дадите? Нам бы кредит какой завалященький, в пару миллиардов долларов. Можно евро, - смилостивился он, предлагая союзнику альтернативу. – После выборов меня в президенты отдадим.
"Если Минску выгоднее покупать нефть и газ в США, то это хорошо, что вы там купите". Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress
– Так ведь невыгодные, по вашим словам, для Белоруссии наши кредиты по сравнению с китайскими, – мягко, но со стальной ноткой в голосе ответил ему Путин. – Зачем вам брать кредит на невыгодных условиях, если есть варианты лучше с теми же китайцами.
– Да мы вам бульбой отдадим кредит. С нового урожая, – попытался ещё раз закинуть спасительную удочку белорусский президент. – Рассеяне же любят бульбу.
– Знаете, мы в сезон её сами экспортируем, – заметил в ответ Путин. – И к вам в республику тоже. Вот по данным Белстата в 2019-м Белоруссия закупила картофеля в Нидерландах на 497 тысяч долларов, на Украине – на 652 тысячи, а в России – на 1,4 миллиона долларов США.
– То есть ничего нам Россия не даст? – решил поставить точки над "i" Лукашенко. Путин чуть усмехнулся. – Как вы могли так подумать, дорогой Александр Григорьевич? Всё будет, но давайте сначала станем интегрировать наши экономики. Чтобы не только условия хозяйствования были одинаковые, белорусские тракторы продавались в России, но и российская сельхозтехника имела возможность быть купленной в Белоруссии, чтобы наши народы оставались братскими не только когда надо денег, а всегда, и не на словах, а на деле.
– Вот как. Не ожидал от братского народа такое услышать, – резюмировал Лукашенко и , вставая, пообещал: – Я подумаю.
– Думайте, думайте, – напутствовал его уже в удаляющуюся спину Путин. – Только не затягивайте слишком. Сами понимаете, выборы у вас уже совсем на носу. И за бульбу тоже надо бы заплатить.

И швец, и жнец…

– Переберёмся в малую гостиную, – объявил Путин, когда дверь за президентом Белоруссии закрылась. – Кто там у нас следующий?
– Президент Туркмении, – доложил секретарь.
– Здравствуйте, Гурбангулы Мяликгулыевич, – ни разу не запнувшись, встретил президент России нового гостя. – Чем могу быть полезен? Чаю?
– Не откажусь. Как я озаглавил свои работы: "Вода – источник жизни и изобилия" и "Чай – лекарство и вдохновение". Рад, что вы следуете моим принципам, – Бердымухамедов удобно устроился в кресле и взял чашку. – Владимир Владимирович, я ещё в прошлом году решил купить новые автомобили "Аурус", всю линейку. Хочу, чтобы у меня был такой же кортеж, как у вас. А теперь хочу купить ещё больше таких машин.
– Конечно, конечно, – заверил его Путин. – Вы же знаете, что мы всегда с открытой душой. И полностью открыты для сотрудничества.
Журналист обвинил Россию в авиаперелетах через закрытое украинское небо
– Только надо, чтобы эти машины были без всяких ограничителей и с увеличенной мощностью двигателей. Я люблю скорость, – уточнил Бердымухамедов. – Я ведь не только президент, я ещё и гонщик.
Он достал из кармана флешку и быстро вставил её в проекционную установку.
– Вот, посмотрите, это я побеждаю на автогонках в 2012-м, – сообщил Гурбангулы Бердымухамедов, включая запись. – А вот следующий ролик, это я победил в заезде в 2013-м. А вот два года назад, мы с сыном участвуем в спортивном автокроссе через пустыню Каракумы.
Гурбангулы Бердымухамедов так и озаглавил один из своих научных трудов: "Ахалтекинцы – наша гордость и слава". Фото: ymphotos / Shutterstock.com
– Думаю, что технические детали можно уточнить в ходе переговоров с ответственными товарищами, но не вижу препятствий, – согласился с коллегой российский президент, но тот его уже не слышал.
– А вот это я на велосипеде, – продолжал он комментировать происходящее на экране. – Вот я на водном мотоцикле. А вот я совсем, как вы, – на рыбалке. Видите, какую рыбу вытащил. А это я на борцовском ковре. А вот видите, как я стреляю? Лежа, стоя, на ходу, из едущего автомобиля. Как хотите могу. Любой снайпер позавидует.
– А вот это – моя гордость, – продолжал Бердымухамедов. – Скачки в апреле 2013 года, где я на своем ахалтекинце Беркараре всех победил и взял главный приз. Ахалтекинцы – это наша гордость. Я так и озаглавил один из своих научных трудов: "Ахалтекинцы – наша гордость и слава". Я ещё написал работы "Стремительная поступь скакуна" и "У коня есть и преданность, и веселье".
– Да, слышал, что вы после финиша сразу травму получили, – заметил Путин. – Как сейчас, не беспокоят последствия?
– Это всё наветы врагов, – откинулся в кресле Гурбангулы Мяликгулыевич. – Недруги-президенты из соседних стран и их агенты распускают слухи, будто я свалился с коня. Но этого не было, – веско заявил он, но почему-то потёр нижнюю область спины, как бы отгоняя некое воспоминание.
– О-о! – переводя разговор с неприятной темы, вдруг оживился он. – У вас тут рояль стоит. Знаете, какие я пишу стихи и сочиняю музыку. Я вам сейчас спою песню "Каракум", это про Туркменистан.
И, не дожидаясь ответа хозяина, он быстро перебрался за инструмент.
– Конечно, "Каракум" я лучше пою под гитару, – сказал он после исполнения. – Но я вот вам ещё сейчас исполню свою песню на туркменском. Называется "Тебе – мои белые цветы".
– Я тоже на рояле умею уже не одним только пальцем, – Путин сел за инструмент после того как президент Туркмении закончил музицировать и вполне прилично наиграл "С чего начинается Родина" двумя руками, да ещё в паре мест сымпровизировал. Гурбангулы Мяликгулыевич поджал губы.
– Но вы, конечно, настоящий профессионал в этой области, – не упустил возможности сделать комплимент президенту Туркмении российский лидер и взял последний аккорд.
Не успел ещё тот затихнуть, как дверь в гостиную распахнулась, и в неё, уворачиваясь от охраны, просочился президент Украины.
– Что такое? Кто пустил? – посуровел Путин, твердо помня, что никаких двусторонних встреч с представителем Украины у него в плане не стояло.
– Владимир Владимирович, душа артиста не могла стерпеть, я тут музыку услышал у вас, рояль, божественно, но вы меня недооцениваете. Крым – це Украина! – как в горячке бессвязно выкрикивал Зеленский.
Он каким-то чудом вывернулся из рук фсошников, оставив им пиджак, и с криком – "Донбасс – це Украина! Я на рояле тоже умею! Щас покажу!" – сбросив на ходу штаны, бросился к инструменту...
* Всё вышеописанное является практически полной фантазией автора

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



147
Источник
Похожие новости
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 03:00
"С Крымом не связано": Путин назвал истинную причину разлада между Россией и Украиной
13 июля 2020, 09:00
"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
13 июля 2020, 04:00
Пушков уличил Ницой в создании выдуманной истории Украины
13 июля 2020, 03:00
"Это священная тема": Стало известно, что коробит Путина в словах Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
13 июля 2020, 01:00
"Люди будут шокированы": На Запад сбежали китайские учёные из Уханя
13 июля 2020, 09:00
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризису на ...
13 июля 2020, 03:00
Кино против реальной жизни: Люди нашли десятки несовпадений и от души посмеялись
13 июля 2020, 03:00
"С Крымом не связано": Путин назвал истинную причину разлада между Россией ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июля 2020, 16:00
Скабрёзный сюжет может дорого стоить Владимиру Зеленскому, если его разоблачат как наркомана
09 июля 2020, 02:00
"Россия потеряет больше всех": В ЕС хотят обложить все товары специальным налогом
08 июля 2020, 07:00
Квят и те, кто пошёл против толпы: Отказ гонщиков "Формулы-1" встать на колено вызвал восторг
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
08 июля 2020, 02:00
"Никогда бы не предсказал ему высокую должность": Американский политик раскрыл секрет Путина
12 июля 2020, 16:00
Громкие слова Зеленского о войне "покоробили" Путина
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.