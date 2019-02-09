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Путин и президент Киргизии встретились в Сочи ради переговоров о двустороннем сотрудничестве

09 февраля 2019, 21:09  •  19 • Политика
Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии в Сочи отношения двух стран. Также главы государств затронули тему подготовки к весеннему визиту Путина в Киргизию.
Президент России Владимир Путин встретился в Сочи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и обсудил с ним различные вопросы двусторонних отношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отмечается, что лидеры обменялись друг с другом мнениями по поводу ряда региональных вопросов, а также затронули тему развития отношений между Киргизией и Россией. Кроме того, президенты поговорили о том, как идет подготовка к весеннему визиту Путина в Киргизию.
"Главы государств подробно обсудили ход развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по ряду региональных вопросов", - сказал Песков.
Напомним, что за пару дней до встречи Путин и президент Киргизии провели друг с другом телефонные переговоры. Во время разговора главы государств "сверили часы" по ранее достигнутым договоренностям.

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