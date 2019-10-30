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Путин и премьер Венгрии могут затронуть вопрос нацменьшинств на Украине
30 октября 2019, 14:54 • 85 • Украина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе встречи могут затронуть тему нацменьшинств на Украине.
РИА Новости
По его словам, тема национальных меньшинств в сопредельных районах одинаково вызывает обеспокоенность у Будапешта и Москвы.
«Венгрия неоднократно говорила о своём неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться», — сказал Песков журналистам.
Как сообщало РИА Новости, Путин совершит визит в Будапешт 30 октября. В ходе визита планируется обсудить торговлю, экономику и международную проблематику.
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