Путин и Пашинян начали переговоры в Москве

Президент России в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в среду, 7 апреля, заявил, что самой актуальной и острой проблемой является нормализация ситуации в Нагорном Карабахе.

«Безусловно, нам есть о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него», — сказал российский лидер.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что важнейшим фактором стабильности в регионе становится присутствие российских миротворцев.

«Надеюсь, что мы сегодня обсудим и некоторые нюансы деятельности российско-армянской объединенной группировки войск, у нас еще есть и объединенная региональная система ПВО. Есть некоторые нюансы, которые, я надеюсь, нам сегодня удастся уточнить», — добавил глава армянского правительства.

Кроме того, был затронут вопрос экономических взаимоотношений между странами.

«У нас солидный товарооборот. Вместе с тем за прошлый год всего по различным причинам, прежде всего связанным с пандемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что в самое ближайшее время мы сможем не только восстановить этот объем, но и двигаться дальше», — подчеркнул Путин.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Главы министерств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Армения и Азербайджан в ходе переговоров по Карабаху проявили конструктивный подход. По ее словам, Министерство иностранных дел России рассчитывает, что страны будут придерживаться курса на поиск взаимоприемлемых точек соприкосновения как в официальных комментариях, так и в медиапространстве.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.