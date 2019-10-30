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Путин и Орбан обсудили перспективы нормализации отношений РФ и ЕС и транзит энергоресурсов

30 октября 2019, 22:54  •  54 • Политика

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений РФ и ЕС, урегулирование на Украине и вопрос транзита энергоресурсов.

"Конечно, говорили и об урегулировании кризиса на Украине, прежде всего применительно к проблемам энергетических маршрутов и снабжения как Венгрии, так и наших основных потребителей в Европе российскими энергоносителями", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он подчеркнул, что вопросы сотрудничества в энергетике стоят на первом месте в повестке дня с Венгрией, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% потребностей Венгрии в нефти и 50% в природном газе. По оценке президента РФ, в этом вопросе сотрудничество с Венгрией налажено на высоком уровне и "все идет без всяких сбоев".

Российский лидер отметил подписание соглашения между "Транснефтью", "Лукойлом" и венгерской компанией MOL, которая позволит увеличить экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу "Дружба". "Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок", - констатировал Путин. Он также отметил, что Россия рассматривает Венгрию, как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам.

Глава государства заметил, что большое значение придается строительству Росатомом двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". "Кстати, эта станция, четыре блока уже сейчас производят более 40% потребляемой в Венгрии электроэнергии, - сообщил Путин. - Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объемы выработки электричества и удовлетворить растущий спрос венгерской экономики".

Турецкий поток

По словам Путина, работы по проекту "Турецкий поток" с Болгарией и Сербией будут завершены к концу следующего года.

"В конце этого года мы закончим весь "Турецкий поток", по Черному морю уже закончили работы, по территории закончим работу. В конце следующего года примерно закончим работы вместе с болгарскими и сербскими партнерами", - сказал он.

Путин отметил, что по венгерской территории пройдет всего 15 км "Турецкого потока". "В принципе, мы можем согласовать с нашими коллегами, и начать эту работу уже в начале следующего года, и закончить ее достаточно быстро", - сказал президент.

Российский лидер также отметил, что РФ будет приветствовать участие Венгрии в проекте "Турецкий поток", если страна выразит к нему интерес. 

"Что касается сроков присоединения Венгрии к "Турецкому потоку", я насколько представляю, господин премьер-министр меня поправит, если я ошибаюсь, для Венгрии участие в этом проекте представляет интерес с точки зрения обеспечения своей энергетической безопасности и повышения своей роли в энергетике Европы в целом. Мы будем только приветствовать, если это произойдет", - сказал он.

Решение Дании по "Северному потоку - 2"

По словам российского президента, Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку - 2". Путин отметил, что Дания проявила себя ответственным участником процесса по диверсификации поставок газа на рынок Европы.

"Да, действительно, мы сегодня узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение. Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - сказал Путин.

В новость были внесены изменения (21:28 мск) - добавлены подробности.

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