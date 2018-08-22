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Путин и Ниинистё продолжили обсуждать темы Сирии и Украины во время морской прогулки

22 августа 2018, 20:24  •  58 • Политика

СОЧИ, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, которые провели ранее в среду консультации по двусторонним вопросам и международным проблемам, продолжили переговоры в неформальной обстановке. Российский лидер пригласил своего визави совершить морскую прогулку на президентской яхте "Чайка".

Российско-финские переговоры в сочинской резиденции президента "Бочаров ручей" длились около полутора часов. После окончания официальной части лидеры двух стран на яхте вышли из морского порта Сочи и прошли до марины в Имеретинской низменности. На протяжении всей прогулки их сопровождала стайка дельфинов.

Путин и Ниинисте, расположившись на верхней палубе, любовались видами береговой линии вечернего Сочи. Они продолжили общение с глазу на глаз на английском языке, не прибегая к услугам переводчика.

Морской вид на город, сильно преобразившийся в ходе подготовки к Зимней Олимпиаде 2014 года, теперь является особой гордостью сочинцев, и президент с удовольствием дает возможность насладится этими пейзажами своим зарубежным гостям. В частности, три месяца назад на аналогичную прогулку был приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время прогулки Путин и Ниинистё провели разговор о наиболее острых международных делах. В частности, как сообщил президент РФ на пресс-конференции после официальной части переговоров, он запланировал продолжить обсуждение ситуации на Украине и в Сирии. "Мы затронули вопросы урегулирования в Сирии, на юго-востоке Украины, но у нас еще будет возможность с господином президентом поговорить по этим проблемам подробнее", - сказал он.

Ниинистё также заявил о намерении обсудить сирийский вопрос. "Я также доволен тем, что после пресс-конференции у нас будет возможность с президентом Путиным еще продолжить обсуждение вопросов международной повестки дня, - сказал он. - Для меня всегда очень интересно выслушивать мнение и взгляды господина президента на этот счет".

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