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Путин и Нетаньяху решили забыть трагедию с Ил-20

05 января 2019, 12:09  •  254 • Война
Похоже, долгожданная развязка российско-израильского кризиса наконец наступила. Все долго думали, как же теперь мы будем отвечать на провокации других сторон сирийского конфликта. Тем более настало самое подходящее время — как-никак полтора десятка погибших российских военных. Их жизни, как было сообщено первоначально, на совести летчиков ЦАХАЛ, бомбивших северо-западную Сирию вечером 17 сентября. Ответные действия России вроде бы предвещали серьезный кризис — несмотря на протест со стороны Израиля, поддержанного, кстати, США, Москва все же отправила в Сирию три дивизиона С-300. Они могли закрыть сирийское небо именно там, где чаще всего орудовали израильтяне. Вроде бы предполагалось, что именно для этого ЗРК и перебрасываются.
На деле все оказалось несколько иначе. Похоже, в словах скептиков оказалась доля правды. Этот жест России был больше показательным, причем нацелен он был на определенную аудиторию — на сирийцев и иранцев. И те, и другие должны были увидеть в этом готовность России противостоять чуть ли не самому принципиальному их противнику. Да, чего лукавить, для Тегерана и Дамаска Тель-Авив является одной из самых больших угроз. Во всяком случае, Израиль за все годы войны не раз демонстрировал свои враждебные намерения, как, впрочем, и ему демонстрировали то же самое. И вот Россия, став сильно зависимой от союза с персами, вынуждена была не только реагировать на трагедию, но и показывать иранцам, каковы ее партнерские намерения. Вышло вроде бы неплохо, только вот поначалу кое-кого в Иране смутило, что для размещения С-300 почему-то используются иранские военные объекты в Сирии. Для чего, разумеется, персам пришлось покинуть базы или сократить свое присутствие.
На самом деле, в это время, похоже, Москва уже вела отдельные переговоры с израильтянами. Увенчалось, это тем, что Путин в Париже переговорил с Нетаньяху, и они явно нашли общий язык, иначе просто нельзя найти ответ на вопрос, почему российско-израильские отношения так быстро нормализовались. Вроде бы даже наш президент предложил вывести иранцев из Сирии, а от Нетаньяху требовалось похлопотать по поводу вывода РФ из-под американских санкций против Тегерана. Выйдет ли из этого что-нибудь полезное для Москвы, пока неизвестно, зато вот Израиль уже пожинает плоды.
Так, например, ЦАХАЛ снова приступил к выполнению боевых задач на территории арабской республики. Он нанес удары, на которые Россия практически никак не отреагировала, при этом было объявлено, что под угрозу обстрела попал даже некий гражданский самолет. В общем, все возвращается на свои места, к тому положению, которое было до семнадцатого сентября.
Подтверждается эта гипотеза еще и участившимися телефонными переговорами Путина и Нетаньяху, которые, кажется, снова дружат. Что обсуждают руководители двух государств? Так, на днях обсуждали Сирию. Разговор получился, был он больше похож на разговор двух союзных сторон. Они обсудили положение вещей, борьбу с терроризмом, укрепление взаимодействия по военной линии, а также создание новых каналов связи для предотвращения инцидентов в сирийском небе. Будто бы никакого кризиса и не было вовсе.
В реальности же, никакого союза нет, и цели государства преследуют абсолютно разные. Очень странно, и никак не вяжется с тем, что говорилось ранее. Выходит, указать Тель-Авиву на место мы не смогли, и теперь будем вечно терпеть любые его выходки? Что ж, возможно, в перспективе и нам следует ждать какой-нибудь пользы от этого быстро потепления в отношениях.
Российский востоковед и политолог Олег Гущин сразу после трагедии с Ил-20 предполагал, что больших проблем в отношениях РФ и Израиля это не вызовет. И дело тут далеко не в том, что Москва не ценит жизни наших военных, а в том, что ситуация действительно очень похожа на случай, когда было проявлено много халатности.
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— Есть как российское, так и израильское разгильдяйство. Они просто не выполнили все так, как надо было. Ну, вылетели израильтяне, думают, да ладно, позже передадим информацию, когда будет необходимо. Ну и наши не стали заморачиваться, когда у них появились подозрения, что в небе что-то не так. Тут еще надо учитывать, что сбили-то самолет сирийцы. А по поводу их профессионализма мне кое-что известно. Вообще, в целом у арабов часто бывают не самые лучшие кадры. Но с другой стороны, они защищали свое небо. Израильтяне, конечно, понимали, что прячутся за российский самолет, но тут такая ситуация у них была, что либо они, либо другие. Своя жизнь дороже.
«СП»: — Ну тогда надо было установить настоящих виновников?
— А что сирийцам в такой ситуации предъявить? Может кого-то там и отчитали или наказали более сурово, но ситуацию это не меняет. Тут по большей части виновато, повторюсь, разгильдяйство. А вот по поводу переговоров Путина и Нетаньяху — тут все хорошо. Если в Париже они действительно обсуждали взаимовыгодную сделку, а сейчас это имело продолжение, то в этом нет ничего плохого. Это просто отличный сценарий. Кроме того, войну-то надо когда-нибудь заканчивать — не вести же ее вечно. А для этого надо как-то сокращать военное присутствие иностранцев. Да и к тому же, если РФ чего-то добьется в этом отношении, то и Ирану это пойдет только на пользу — санкции не затрагивают российские кампании, значит, они могут полноценно продолжать сотрудничество с персами, а это деньги, экономика.
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