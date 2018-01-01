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Путин и Нетаньяху договорились встретиться и обсудить двусторонние и международные вопросы
01 января 2018, 18:09 • 130 • Политика
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре договорились провести встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - сообщил Песков.
"В ходе разговора Путин поздравил Нетаньяху с наступившим новым годом", - сказал он. "Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - добавил он.
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