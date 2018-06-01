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Путин и наследный принц Абу-Даби подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

01 июня 2018, 18:39  •  102 • Политика

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали Декларацию о стратегическом партнерстве РФ и Объединенных Арабских Эмиратов. Документ был подписан по итогам переговоров Путина и Аль Нахайяна, которые прошли в Кремле.

Ранее российский лидер, открывая встречу с Аль Нахайяном, отметил значимую роль этого документа. "Это будет еще один хороший шаг в укреплении наших двусторонних связей", - подчеркнул он.

Создание коалиции по борьбе с терроризмом

Россия и ОАЭ призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом на основе уважения суверенитета государств. Это заявление содержится в декларации о стратегическом партнерстве РФ и ОАЭ.

"Стороны убеждены, что беспрецедентное распространение международного терроризма и экстремизма, структур и организаций, угрожающих безопасности и суверенитету государств, требует от всего мирового сообщества принятия решительных коллективных мер без двойных стандартов и избирательности, в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Стороны призывают к созданию широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом и экстремизмом, которая основывалась бы на уважении суверенитета государств, непосредственно пострадавших от террористических атак", - говорится в документе.

Стороны договорились развивать политическое взаимодействие по ключевым двусторонним, региональным и международным вопросам, в том числе в рамках стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Российско-арабского форума сотрудничества и других многосторонних форматов. В частности, предусматривается взаимодействие в рамках ООН, ее специализированных учреждений и других международных организаций для "оказания поддержки усилиям мирового сообщества, направленным на урегулирование международных и региональных проблем и конфликтов исключительно политическими средствами на основе широкого национального диалога и в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Россия и ОАЭ также выступили за усиление роли ООН и Совета Безопасности ООН в деле поддержания международного мира и безопасности, за совершенствование возможностей ООН по предотвращению и урегулированию международных кризисов и конфликтов.

"Придерживаясь принципа суверенного равенства государств, стороны подтверждают, что страны и специализированные учреждения должны играть ведущую роль в противодействии терроризму и экстремизму и предотвращении их распространения как на национальном, так и на международном уровне", - говорится в декларации.

Стороны также договорились сотрудничать в предотвращении использования киберпространства для распространения экстремистской идеологии. "Стороны будут координировать свои усилия, обмениваться опытом и информацией в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, в том числе по вопросам подготовки кадров. Стороны будут содействовать обеспечению безопасного и мирного киберпространства, предотвращению его использования в целях распространения экстремистской идеологии", - говорится в документе.

Согласно декларации, Россия и ОАЭ договорились развивать сотрудничество в области охраны правопорядка, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, с транснациональной организованной преступностью, а также в области противодействия незаконной миграции, включая реадмиссию.

Поставки сельхозпродукции и продовольствия

Страны договорились наращивать поставки сельхозпродукции и продовольствия, а также о взаимных инвестициях в агропромышленный комплекс. 

"Стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в других сферах, в частности <...> в сфере сельского хозяйства, продовольственной и водной безопасности, в том числе наращивание объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обмен опытом, знаниями и технологиями, поощрение взаимных инвестиций в совместные сельскохозяйственные и водные проекты", - говорится в документе.

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Ранее Минсельхоз РФ заявлял о необходимости расширять экспортные рынки для поставок отечественной продукции АПК, увеличивая объем поставок по приоритетным направлениям - в Азию и на Ближний Восток. В 2017 году российские экспортеры животноводческой продукции получили допуск на рынок ОАЭ. Кроме того, Россия поставляет в ОАЭ зерно.

Координация на мировом рынке алюминия

Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились о координации действий на мировом рынке алюминия.

В декларации отмечается, что стороны продолжат координацию по ситуации на мировом рынке алюминия, в том числе в рамках специализированной рабочей группы по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности.

Страны стремятся к участию в создании и развитии индустриальных парков, поддержке специализированных инвестфондов в сфере промышленности, а также в совместном производстве высокотехнологичной продукции.

Рынок нефти и газа

В декларации также говорится о развитии сотрудничества по вопросам нефти и газа для обеспечения стабильности мирового рынка углеводородов, а также о сотрудничестве в рамках площадки Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ). 

"Стороны подтверждают стремление к дальнейшему налаживанию сотрудничества в сфере энергетики, в особенности по вопросам нефти и газа", - говорится в документе. Цель сотрудничества - обеспечение сбалансированности и стабильности мирового рынка углеводородов с учетом интересов производителей и потребителей.

Также стороны отметили необходимость налаживания сотрудничества в рамках профильных международных площадок, включая ФСЭГ, отмечается в документе.

Кроме того, предполагается содействие более широкому применению природного газа как экономически эффективного и экологически чистого вида топлива в целях устойчивого развития, а также сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Сотрудничество в сфере промышленности
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Россия и ОАЭ договорились о развитии сотрудничества в сфере промышленности, в том числе в таких отраслях, как авиация, машиностроение, металлургическая и трубная промышленность и производство лекарств. 

Стороны будут оказывать содействие заинтересованным организациям для развития производственной и научно-технической кооперации.

Россия и ОАЭ также подтвердили стремление к взаимному участию в создании и развитии индустриальных парков. Кроме того, стороны будут оказывать поддержку специализированным инвестиционным фондам, осуществляющим свою деятельность в сфере промышленности и в области совместного производства высокотехнологичной продукции.

Цены на роуминг

Россия и ОАЭ договорились о снижении стоимости услуг международного роуминга и услуг связи для абонентов двух стран. Согласно документу, стороны также будут сотрудничать в привлечении инвестиций и участвовать в государственных проектах в сфере связи и IT.

Кроме того, Россия и ОАЭ намерены поддерживать сотрудничество между редакциями СМИ с госучастием, обеспечивать благоприятные условия для деятельности СМИ и поощрять обмен специалистами в области телерадиовещания, печатных СМИ и научно-технических отраслях, связанных с информацией.

Зона, свободная от ОМУ

Россия и ОАЭ договорились координировать усилия в целях превращения Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения (ОМУ). 

"Стороны будут вносить активный вклад в процесс разоружения на международном и региональном уровнях, в частности, путем упрочения режимов нераспространения оружия массового уничтожения и связанных с ним технологий. В связи с этим они будут координировать усилия в целях превращения Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

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Россия и ОАЭ договорились также расширять взаимодействие в борьбе с пиратством, а также обмениваться опытом в области морской безопасности. В целом, согласно документу, стороны намерены укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, в частности, путем активизации консультаций между компетентными органами двух стран.

Образование и наука

Страны также договорились развивать прямые партнерские связи между образовательными и научными организациями.

"Стороны выражают решимость укреплять культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, - говорится в документе. - В этих целях они намерены способствовать расширению взаимодействия в области образования и науки по направлениям, представляющим взаимный интерес, а также развитию прямых партнерских связей между образовательными и научными организациями двух стран". Кроме того стороны условились развивать взаимодействие межу вузами, академиями наук, научными центрами, музейными учреждениями, библиотеками, молодежными и спортивными организациями, культурными и творческими ассоциациями, архивными учреждениями обеих стран.

Россия и ОАЭ также планируют содействовать активизации культурных и гуманитарных обменов, для чего будут создаваться культурно-информационные центры в каждой из стран. Для этого потребуется подготовить и подписать соответствующее межправсоглашение. Решено также способствовать развитию сотрудничества в сфере туризма, использованию имеющегося потенциала для повышения инвестиционной привлекательности туристической отрасли двух стран и увеличения взаимного туристического потока, а также способствовать более глубокому пониманию истории, традиций и культурного наследия друг друга, содействовать межцивилизационному, межкультурному и межконфессиональному диалогу.

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