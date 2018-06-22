Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Москве

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президенты России и Республики Корея - Владимир Путин и Мун Чжэ Ин - приняли совместное заявление по итогам переговоров, которые прошли в Кремле.

Лидеры обеих стран поставили свои подписи под документом по окончании переговоров.

Президенты РФ и Республики Корея будут продолжать усилия по решению ядерной проблемы Корейского полуострова, говорится в заявлении.

"Лидеры двух государств договорились продолжать совместные усилия, направленные на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова и обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - говорится в документе.

В документе отмечается, что Путин "высоко оценил важную роль Республики Корея в установлении прочного мира на Корейском полуострове", а Мун Чжэ Ин, в свою очередь, "дал высокую оценку конструктивной роли РФ в урегулировании проблем Корейского полуострова".

"Стороны приветствовали позитивные итоги встречи председателя государственного совета КНДР Ким Чен Ына и президента США Донадьда Трампа в Сингапуре и выразили надежду на то, что достигнутые на ней договоренности будут способствовать установлению прочного мира на Корейском полуострове, а также его полной денуклеаризации", - отмечается в заявлении.

Путин также поприветствовал "настрой Пхеньяна и Вашингтона на комплексное решение кризиса через диалог и переговоры".

"Рассчитываем, что это позволит существенно снизить напряжённость вокруг Корейского полуострова, а в будущем создать условиях для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона", - добавил глава российского государства.

Россия и Республика Корея договорились усилить работу по подготовке проектов трехстороннего сотрудничества с КНДР, заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции с Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

"Договорились в том числе укреплять взаимодействие и сотрудничество, направленное на то, чтобы Корейский полуостров и Евразия смогли вместе пожинать плоды мира и процветания. В процессе подготовки к проектам трехстороннего сотрудничества между Югом и Севером и Россией договорились усердно продвигать работы на корейско- российском двустороннем треке, осуществление которых возможно на данный момент", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, "началом этого могут служить совместные двусторонние исследования по соединению железных дорог, электросетей, газопроводов".

Москва и Сеул намерены совместно бороться против использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных и террористических целях, говорится в заявлении президентов.

"Стороны выразили обеспокоенность растущей опасностью использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных и террористических целях, а также в целях подрыва национальной безопасности государств и подчеркнули важность международного сотрудничества для противодействия этим угрозам", - говорится в документе. "Стороны вновь подтвердили свой настрой на развитие такого сотрудничества в двустороннем формате, а также в рамках региональных и международных организаций, таких как ООН", - отмечается в заявлении.

Лидеры также "решительно осудили международный терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от целей и мотивов, а также договорились укреплять сотрудничество в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами". "Стороны выступили за консолидацию усилий всего мирового сообщества для противодействия финансированию терроризма, трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, распространению террористической идеологии и пропаганды", - говорится в заявлении. Россия и Южная Корея "условились активизировать взаимодействие в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным производством и оборотом наркотических средств, коррупцией и другими вызовами и угрозами".

Президенты отметили необходимость создания новой модели сотрудничества в сфере предпринимательства, объединяющей инновационные технологии двух стран.

"Стороны отметили необходимость создания новой модели сотрудничества в сфере предпринимательства, объединяющей российские инновационные технологии с передовыми корейскими информационно-телекоммуникационными и прикладными технологиями, - подчеркивается в документе. - Стороны договорились содействовать созданию заинтересованными российскими и корейскими организациями инновационной платформы для коммерциализации российских и корейских технологий среднего, малого и венчурного бизнеса и их продвижения на мировом рынке". Москва и Сеул также договорились расширять научно-техническое сотрудничество в приоритетных сферах, таких как биотехнологии, энергетика и другие, а также осуществлять совместные научно-исследовательские проекты в областях, представляющих взаимный интерес.

"Стороны выразили заинтересованность в активизации сотрудничества в промышленной сфере, в том числе в расширении взаимодействия между предприятиями двух государств в сфере гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, а также взаимодействия по вопросам строительства и модернизации верфей на территории Российской Федерации, - подчеркивается в заявлении. - Стороны договорились способствовать взаимодействию деловых кругов обоих государств путем организации тематических семинаров, выставок и расширения контактов на региональном уровне". Президенты уверены, что проведение девятой Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге в 2018 году при участии Республики Корея в качестве страны-партнера придаст дополнительный импульс всему комплексу торгово-экономических, промышленных и инвестиционных связей между двумя странами, они договорились сотрудничать в целях успешного проведения данного мероприятия.

Президенты выразили уверенность в том, что региональные интеграционные структуры должны не подменять, а дополнять многостороннюю торговую систему.

"Главы двух государств выразили убежденность в том, что региональные интеграционные структуры призваны не подменять, а дополнять многостороннюю торговую систему, должны строиться на основе открытости, неукоснительного соблюдения общепризнанных экономических норм международного права, принципов равенства, взаимного уважения и учета национальных особенностей друг друга", - говорится в документе. Лидеры также подчеркнули общий настрой на углубление региональной экономической интеграции на основе универсальных норм Всемирной торговой организации в интересах формирования общерегионального открытого и недискриминационного рынка. "В этом контексте Стороны договорились прилагать усилия в целях скорейшего начала переговоров о заключении соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях между Российской Федерацией и Республикой Корея", - отмечается в заявлении. Кроме того, Москва и Сеул, осознавая важность устранения барьеров в международной торговле, договорились продолжить обсуждение условий либерализации торговли между двумя странами.

Отметив позитивную динамику взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики и торговли, президенты также договорились способствовать диверсификации структуры товарооборота в целях увеличения в нем доли высокотехнологичной продукции.

Москва и Сеул также договорились развивать и углублять сотрудничество в области космической деятельности по направлениям, представляющим взаимный интерес.

"Отметив успешное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, Стороны выразили заинтересованность в его дальнейшем развитии, в том числе в продолжении поставок товаров и услуг ядерного топливного цикла для атомных электростанций в Республике Корея", - говорится в документе.

Путин и Мун Чжэ Ин признали важность сотрудничества в области информационных технологий и связи для подготовки к четвертой промышленной революции и договорились содействовать укреплению практического взаимодействия в этой сфере, в том числе путем реализации совместных проектов, предусматривающих развитие интеллектуальной инфраструктуры (базы данных, мобильные сети пятого поколения и искусственный интеллект), электронно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также разработку соответствующего программного обеспечения. "Стороны выразили общее понимание необходимости совершенствования института интеллектуальной собственности для развития творческих инноваций и добросовестной конкуренции и договорились укреплять сотрудничество между патентными ведомствами двух государств в области защиты интеллектуальной собственности", - отмечается в совместном заявлении.

Москва и Сеул прорабатывают участие Республики Кореи в проекте "Арктик СПГ-2", сообщил Путин.

"Приоритетное внимание было уделено энергетике, которая является ключевой сферой двустороннего сотрудничества, - сказал он. - Обсуждается возможность участия корейских партнеров и в проекте по добыче и сжижению газа "Арктик СПГ-2".

По словам главы российского государства, Россия надежно снабжает Республику Корею энергоресурсами. В 2017 году корейские потребители получили 12,5 млн тонн нефти, почти 2 млн тонн СПГ и 26 млн тонн угля. В свою очередь компании из Республики Корея способствуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике. В частности, на корейских верфях строится 15 газовозов ледового класса.

Путин отметил, что переговоры прошли "в деловой и конструктивной обстановке", стороны обсудили "состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки". Кроме того, рассказал президент, были достигнуты важные договоренности о дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия, которые были зафиксированы в принятом по итогам визита совместном заявлении и в солидном пакете подписанных межведомственных и корпоративных документов.

"Отмечу, что Республика Корея - важный партнер России в Азиатско-тихоокеанском регионе", - отметил глава государства, подчеркнув, что отношения между государствами носят многоплановый характер и строятся на принципах добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. "В ходе переговоров с удовлетворением констатировано динамичное развитие двусторонних экономических связей", - информировал он.

По данным, озвученным Путиным, по итогам 2017 года, российско-южнокорейский товарооборот увеличился на 27%, до 19,2 млрд долларов. В январе-апреле этого года объем торговли вырос еще на 6,5%, в результате чего Южная Корея вышла на второе место среди торговых партнеров РФ в АТР. При этом корейские инвестиции в экономику РФ достигли 1,2 млрд долларов, а на российском рынке представлено свыше 150 корейских компаний. которые вкладывают капиталы в различные отрасли - от сельского хозяйства до гостиничного бизнеса и промышленности.

Москва и Сеул подтвердили заинтересованность в создании железнодорожного коридора, соединяющего Южную Корею с Российской Федерацией и Европой через территорию КНДР.

"Исходя из общего понимания того, что реализация крупных инфраструктурных проектов на Корейском полуострове будет способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии, стороны подтвердили заинтересованность в создании железнодорожного коридора, соединяющего Республику Корея с Российской Федерацией и Европой. В этой связи стороны подтвердили намерение сотрудничать в различных железнодорожных проектах, включая проект совместного использования железнодорожного участка Хасан - Раджин по мере создания для этого благоприятных условий", - говорится в документе.

Россия и Южная Корея также отметили необходимость совместных исследований для продвижения трехсторонних экономических проектов между РФ, Южной Кореей и КНДР. Согласно документу, стороны "договорились сотрудничать по линии профильных ведомств и организаций в целях проведения таких исследований в железнодорожной, газопроводной и электроэнергетической областях".

Москва и Сеул договорились об увеличении поставок газа из РФ и о совместном освоении месторождений нефти.

"Положительно оценив результаты сотрудничества в топливно-энергетической сфере, стороны договорились содействовать увеличению объемов поставок российского природного газа в Республику Корея и продолжить взаимодействие в данной области, в том числе рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья", - говорится в заявлении.

Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество на межправительственном уровне для создания сети передачи электроэнергии между государствами региона, включая РФ и Южную Корею, а также провести совместные исследования, касающиеся поставок российского природного газа по трубопроводу в Республику Корея.

"Стороны также договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, включая реализацию совместных проектов в энергетической и транспортной сферах", - отмечается в документе.

Республика Корея рассчитывает на совместное с Россией развитие инновационных технологий, отметил Мун Чжэ Ин.

"Я рассчитываю на более сильную поддержку стартапов, а также на совместное с Россией развитие инновационных технологий", - сказал лидер Республики Корея.

По словам Мун Чжэ Ина, на состоявшихся переговорах достигнута договоренность построить российско-корейский центр инноваций, а также расширить уже существующий в Москве совместный центр научно-технического сотрудничества. Стороны также договорились оказывать более активную поддержку инновационным проектам среднего и малого бизнеса, более тесно взаимодействовать в сфере новых технологий.

Министерство культуры РФ и министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании о проведении Года культурных обменов в 2020 году. Документ был подписан по итогам переговоров, передает корреспондент ТАСС.

Также был подписан меморандум между Министерством спорта РФ и министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.

Еще один подписанный документ посвящен сотрудничеству в области социальной защиты: меморандум о взаимопонимании заключен Министерством труда и социальной защиты РФ и министерством здравоохранения и благосостояния Республики Корея.

Президенты высоко оценили динамичное развитие взаимодействия Российской Федерации и Республики Корея в политической, экономической, научно-технической, культурной и других сферах, выразив стремление развивать взаимовыгодные, нацеленные на перспективу отношения для более полного раскрытия потенциала двусторонних связей в духе стратегического партнерства. "Стороны договорились активизировать регулярные контакты на высшем уровне, содействовать расширению обменов и сотрудничества между правительствами, парламентами, деловыми и научными кругами, а также обменов в сфере культуры и искусства, в том числе в связи с празднованием в 2020 году 30-й годовщины установления двусторонних дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея", - говорится в документе. В частности, для улучшения взаимопонимания между народами двух государств Россия и Южная Корея договорились провести разнообразные торжественные мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений, тесно сотрудничать в целях их успешного проведения, создав для этого Организационный комитет, а также объявить 2020 год Годом взаимных обменов между двумя странами.

Чемпионат мира по футболу в России позволит активизировать туристические обмены между РФ и Республикой Кореей, считают лидеры двух стран.

"Стороны подчеркнули важное значение успешно проходящего в России всемирного праздника спорта - чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который будет способствовать активизации обменов между гражданами обоих государств", - говорится в документе.

Лидеры также "отметили вклад XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года и XII Паралимпийских зимних игр 2018 года в Пхёнчхане в укрепление доверия и взаимопонимания между двумя государствами, распространение олимпийских идеалов, устойчивое развитие и укрепление мира на планете".

Президенты "высоко оценили потенциал туристических обменов между двумя государствами". Они отметили успешную реализацию межправсоглашения о взаимной отмене визовых требований, заключенного 13 ноября 2013 года.

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