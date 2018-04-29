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Путин и Мун Чжэ Ин позитивно оценили договоренности между Пхеньяном и Сеулом

29 апреля 2018, 14:24  •  85 • Политика

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин по телефону рассказал президенту РФ Владимиру Путину об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, стороны позитивно оценили достигнутые на ней договоренности. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"По инициативе южнокорейской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

"В ходе обмена мнениями обе стороны позитивно оценили достигнутые на этой встрече договоренности. Особо выделено зафиксированное в Пханмунчжомской декларации намерение обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова путем его полной денуклеаризации. Высказана уверенность, что согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности", - добавили в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном. "Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности - за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов. Владимир Путин подчеркнул важность продолжения усилий всех вовлеченных сторон по политико-дипломатическому решению проблем Корейского полуострова, в том числе с учетом ориентиров, содержащихся в российско-китайской дорожной карте урегулирования", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях. Согласован график контактов на высшем уровне", - добавили в пресс-службе.

27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом состоялась встреча между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную "Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова".

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