Путин и Моралес осудили неправомерное применение санкций

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ТАСС, 13 июня. Президенты России и Боливии приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле. Владимир Путин и Эво Моралес осудили "неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование односторонних принудительных мер, в том числе экономических санкций".

"Отмечая необходимость мирного урегулирования разногласий между членами мирового сообщества политическими и дипломатическими средствами, стороны подтвердили приверженность уважению принципов доброй воли, суверенного равенства государства, невмешательства во внутренние дела других государств, осудили неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование односторонних принудительных мер, в том числе экономических санкций, а также попытки насильственного свержения законных правительств, противоречащие нормам международного права, наносящие ущерб суверенитета государств и препятствующие поощрению и защите прав человека", - говорится в тексте заявления.

Лидеры стран также "подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества".

"Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе в рамках Соглашения между правительством РФ и правительством многонационального государства Боливия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного 16 февраля 2009 года и Соглашения между Минобороны РФ и минобороны Боливии о военном сотрудничестве, подписанного 6 сентября 2016 года.

Кроме того, они заявили о намерении продолжить сотрудничество в энергетической сфере в рамках Форума стран-экспортеров газа.

"В качестве приоритетных направлений сотрудничество двух государств президенты отметили укрепление глобальной энергетической безопасности, а также реализацию одобренной ООН цели обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии, - говорится в тексте совместного заявления. - Президенты России и Боливии высоко оценили проведение IV встречи глав государств и правительств членов Форума стран - экспортеров газа в городе Санта-Крус 24 ноября 2017 года, и заявили о намерении продолжить взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере как на двусторонней основе, так и в рамках Форума".