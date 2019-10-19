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Путин и Меркель в беседе затронули тему разведения сил в Донбассе
19 октября 2019, 22:09 • 28 • Украина
Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили урегулирование ситуации на Украине, в том числе отказ Киева под разными предлогами отводить военную технику от линии соприкосновения в Донбассе.
Reuters
«При обсуждении ситуации с урегулированием на Украине подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского комплекса мер и договорённостей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в нормандском формате», — сообщили в Кремле.
Как отмечается, в первую очередь это касается имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины и разведения сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения около Золотого и Петровского.
Ранее в самопровозглашённой ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали третью попытку отвода сил в Донбассе.
Как отмечал Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил в районах Золотого и Петровского из-за позиции националистических формирований.
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