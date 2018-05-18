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Путин и Меркель провели встречу в Сочи. Пресс-конференция. Прямая онлайн-трансляция

18 мая 2018, 16:54  •  264 • В России

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как и ожидалось, сразу после переговоров политики вышли к журналистам, чтобы ответить на их вопросы.

Между тем ранее пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков рассказал, о чем собирались поговорить лидеры двух стран. Как заметил представитель Кремля, нынешняя встреча - это «прекрасная возможность сверить часы по наиболее актуальным международным и региональным проблемам». При этом он уточнил, что Путин и Меркель, скорее всего, поговорят о Сирии, Украине, а также о работе нормандской четверки и крупных международных проектах, в первую очередь о строительстве газопровода «Северный поток-2».

Путин и Меркель в Сочи: прямая трансляция.

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