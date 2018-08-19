Путин и Меркель поговорили о газе, трубе и Трампе

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были больше похожи на встречу давних знакомых, чем на государственный визит. Сначала президент России и канцлер Германии общались наедине на фоне сельской пасторали загородной резиденции немецкого лидера. Им за столик даже принесли по бокалу вина, но Путин выбрал воду, а Меркель сок. Затем они переместились за стол, но не переговоров, а обеденный. И продолжили разговор в формате "рабочего обеда". Правда, вместе с ними не было никаких делегаций, как это обычно бывает, - с российской стороны присутствовали пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

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То есть целью визита был именно сам разговор Путина и Меркель по основным темам мировой политики - "сверка часов". Этот тет-а-тет продлился больше трех часов, Дмитрий Песков после его окончания рассказал журналистам об итогах диалога.

Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель были больше похожи на встречу давних знакомых, чем на государственный визит.Фото: REUTERS

- Переговоры были длительные, очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера, - сказал он, пояснив, что одной из главных тем была ситуация с "Северным потоком-2". - Лидеры выступили против политизации проекта и обсудили транзит газа через Украину. Не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей в связи с санкциями США. Тем более трудно сказать, какие могут быть договоренности, но в целом обменялись пониманием того, что проект нужен и он должен быть завершен. Поэтому необходимо принять меры по тому, чтобы оградить его от неконкурентных нападок со стороны третьих лиц.

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Сирийский вопрос Россию и Германию давно перестал разводить по разным сторонам, здесь интересы двух стран тоже совпадают.

- Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер, - сказал Песков. - Была затронута тема политического урегулирования в Сирии, тема политического урегулирования - с участием всех.

Отдельно Путин и Меркель поговорили и о Трампе, обсудив "непредсказуемость поведения ряда стран в вопросе пошлин, выразив опасения, что это может иметь негативные последствия для мировой торговли".

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