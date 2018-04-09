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Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"

09 апреля 2018, 19:54  •  137 • Украина

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили позиции обеих стран в отношении проекта "Северный поток-2".

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2", - сообщили в пресс-службе Кремля.

К концу марта Германия уже выдала все разрешения для реализации проекта на территории этой страны.

Лидеры также условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы президента, в ходе разговора обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учетом безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса. Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

В Кремле добавили, что также была "затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ". "Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении.

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