|
Путин и Меркель подтвердили свои позиции по проекту "Северный поток-2"
09 апреля 2018, 19:54 • 137 • Украина
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре подтвердили позиции обеих стран в отношении проекта "Северный поток-2".
"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока - 2", - сообщили в пресс-службе Кремля.
К концу марта Германия уже выдала все разрешения для реализации проекта на территории этой страны.
Лидеры также условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы президента, в ходе разговора обстоятельно обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины с учетом безальтернативности минского комплекса мер как основы мирного разрешения кризиса. Отмечена, в частности, важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, выражена готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.
В Кремле добавили, что также была "затронута проблематика, связанная с возможным учреждением миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ". "Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на нас
137
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
|
03 апреля 2018, 14:39
|
03 апреля 2018, 17:54
|
09 апреля 2018, 08:54
|
04 апреля 2018, 19:54
|
04 апреля 2018, 16:39
|
08 апреля 2018, 21:40
|
04 апреля 2018, 13:09