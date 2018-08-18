Путин и Меркель обсудят Сирию и Украину, двустороннее сотрудничество и вопросы энергетики

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу отправится в Берлин, где проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В германской столице, как ожидается, лидеры РФ и ФРГ обсудят тему сирийского урегулирования, ситуацию на востоке Украины, сотрудничество двух стран, в частности в энергетике.

Встреча пройдет вечером в резиденции правительства ФРГ для почетных гостей в Мезеберге в 70 км к северу от Берлина в округе Оберхафель (федеральная земля Бранденбург). Это старинный замок с обрамляющим его барочным парком, который располагается на берегу живописного озера Хувеновзее.

Переговоры начнутся в 18:00 по местному времени (19:00 мск) с заявления двух лидеров для прессы, в котором они обозначат основные темы предстоящей встречи. Затем беседа продолжится в формате обеда в закрытом для СМИ режиме.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт не исключал, что участники встречи могут пообщаться после мероприятия с журналистами, но отметил, что не может точно сказать, произойдет ли это.

Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, накануне визита Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы предстоящих переговоров с канцлером ФРГ, "включая сирийские дела и Украину".

По пути в Германию Путин также посетит Австрию с частным визитом и побывает на свадьбе главы МИД этой страны Карин Кнайсль и ее избранника финансиста Вольфганга Майлингера.

Накануне встречи Меркель заявила журналистам, что диалог с Россией важен для поиска решений мировых кризисов, но визит Путина вряд ли сразу же принесет конкретные результаты. "Это рабочая встреча, от нее не нужно ждать особых результатов, но ввиду большого числа проблем, которые нас заботят - от Украины до Сирии и до вопроса сотрудничества в области экономики - оправдано быть в постоянном диалоге. Этот диалог я хочу продолжить", - отметила она.

Глава правительства ФРГ сообщила, что одной из тем встречи будет возможное проведение саммита при участии Германии, России, Франции и Турции по Сирии. По ее словам, такая встреча может иметь смысл, но она должна быть хорошо подготовлена, оценить ее целесообразность будет поручено советникам глав названных государств.

В Кремле также озвучили возможный перечень вопросов для обсуждения. По словам Пескова, лидеры планируют обсудить широкий спектр актуальных тем, в том числе ситуацию с американскими санкциями. "Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", - рассказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли лидеры обсуждать возможные американские санкции, в том числе против немецких компаний, Песков сказал "очевидно, что будут". "Будут затронуты и вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею ввиду "Северный поток - 2", и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", - добавил он. В частности, тему коммерческих проектов планируется обсудить через призму "тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов", уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что лидеры вряд ли станут обсуждать возможность оказания совместной помощи Турции в связи с экономическими трудностями в этой стране. "Это же надо обсуждать с Турцией, - пояснил он. - Как это можно обсуждать без Турции? Не думаю, что это будет главной темой".

От встречи Меркель и Путина эксперты ожидают интенсивного диалога по вопросу преодоления глобальных дипломатических кризисов. Так, по мнению заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, стороны могут рассмотреть совместные согласованные действия в обход экстерриториальных санкций США, в частности антииранских. В беседе с корреспондентом ТАСС эксперт отметил, что ограничительные меры Вашингтона затрагивают не только проект газопровода "Северный поток - 2", но и интересы российских и европейских компаний в контексте Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, из которого вышли США.

Собеседник агентства также предположил, что лидеры сосредоточатся на проблеме возвращения сирийских беженцев на родину. Кроме того, акцент будет сделан и на перспективах сотрудничества России, Германии, Франции и ЕС в восстановлении инфраструктуры районов арабской республики, которые находятся сейчас под контролем сирийского правительства, а также на гуманитарных проектах. По мнению Белова, лидеры двух стран могут обсудить возможные действия в рамках нормандского формата (Россия, ФРГ, Франция и Украина), перспективу миротворческой миссии ООН в Донбассе и ее роль в преодолении затянувшегося внутриукраинского кризиса.

В свою очередь член правления неправительственной организации "Германо-российский форум", почетный консул РФ в Ганновере Хайно Визе предположил, что предстоящие переговоры Меркель с Путиным и затем с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом могут свидетельствовать о том, что глава правительства ФРГ хочет вырваться из-под влияния Вашингтона "и ищет европейский путь выхода из кризиса [в отношениях с США]". Он отметил, что ее поддерживают в этом ряд европейских партнеров.

Почетный консул также высказал мнение, при обсуждении конфликта на Украине особое значение в поиске решения кризиса играет газовый аспект. Другой темой, как предполагает эксперт, станет "сотрудничество России с Турцией и Ираном в деле стабилизации ситуации в Сирии и, в перспективе, возможного возвращения военных беженцев".

На переговоры с Меркель Путин прибудет из Австрии, где днем побывает на свадьбе главы МИД этой страны Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Торжество пройдет на юге земли Штирия среди виноградников, приглашены около 100 гостей, в том числе канцлер Австрии Себастьян Курц. К обеспечению безопасности на мероприятии привлекут элитное австрийское спецподразделение "Кобра".

Приглашение на свадьбу Путин получил в начале июня во время визита в Австрию. "Президент был в Вене в последний раз, и именно в Вене он получил приглашение от министра и с удовольствием его принял", - объяснил представитель Кремля. При этом Песков подчеркнул, что этот случай не уникален, так как ранее "президент посещал частные мероприятия за границей".

В МИД Австрии подчеркнули, что приезд Путина на свадьбу не имеет никакого политического подтекста и не означает "изменения внешнеполитического курса страны". В ведомстве пояснили, что это рассматривается как "рабочий визит" и сопровождается "обычными мерами безопасности в случае приезда иностранного гостя". По данным австрийской телерадиокомпании ОRF, которая ссылается на дипломатический источник, у Путина и Кнайсль состоится рабочий разговор. "О содержании разговора пока ничего неизвестно", - отметила ОRF.

Представитель МИД заверил, что "российская сторона самостоятельно несет все расходы [на обеспечение безопасности]", а все траты на торжественное мероприятие и "частное охранное предприятие" лежат лично на главе министерства и невесте Карин Кнайсль.

Песков также рассказал журналистам, что Путин планирует преподнести новобрачным свадебный подарок, но не раскрыл деталей. Позднее немецкое агентство DPA со ссылкой на источник в австрийских дипломатических кругах сообщило, что российский лидер привезет на торжество музыкальный подарок - его будут сопровождать в поездке 10 членов казачьего ансамбля, которые исполнят для молодоженов свадебную песню. Подтверждения от пресс-службы Кремля на этот счет получить не удалось.

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