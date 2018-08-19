|
Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс
19 августа 2018, 00:09 • 77 • Политика
Встреча лидеров России и Германии в Берлине продлилась более трех часов и шла без переводчика.
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, длившиеся в немецком замке Мезеберг в течение трех часов, окончились.
Встреча началась около 20.00 по московскому времени и окончилась около 23.00. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и Иране, урегулирование конфликта на Украине, в том числе путем введения миротворцев ООН.
Как следует из данных журналистов, лидеры двух стран общались без переводчика.
Российский президент прибыл в аэропорт Берлина из Австрии. Там он посетил свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, привезя с собой казачий ансамбль и напоследок протанцевав с невестой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит в Австрию носил исключительно частный характер.
Как стало известно, Кнайсль пригласила Путина на свадьбу еще в ходе визита российского лидера в Вену, который прошел 5 июня.
Перед началом переговоров в Берлине Путин и Меркель сделали заявление для прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такой формат тем, что переговоры состоялись во второй половине дня.
Подпишитесь на нас
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
16 августа 2018, 03:54
|
14 августа 2018, 09:09
|
16 августа 2018, 00:24
|
12 августа 2018, 18:24
|
16 августа 2018, 15:09
|
15 августа 2018, 05:09
|
14 августа 2018, 19:24