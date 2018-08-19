Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

Встреча лидеров России и Германии в Берлине продлилась более трех часов и шла без переводчика.

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, длившиеся в немецком замке Мезеберг в течение трех часов, окончились.

Встреча началась около 20.00 по московскому времени и окончилась около 23.00. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и Иране, урегулирование конфликта на Украине, в том числе путем введения миротворцев ООН.

Как следует из данных журналистов, лидеры двух стран общались без переводчика.

Российский президент прибыл в аэропорт Берлина из Австрии. Там он посетил свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, привезя с собой казачий ансамбль и напоследок протанцевав с невестой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит в Австрию носил исключительно частный характер.

Как стало известно, Кнайсль пригласила Путина на свадьбу еще в ходе визита российского лидера в Вену, который прошел 5 июня.

Перед началом переговоров в Берлине Путин и Меркель сделали заявление для прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такой формат тем, что переговоры состоялись во второй половине дня.