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Путин и Меркель обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс

19 августа 2018, 00:09  •  77 • Политика
Встреча лидеров России и Германии в Берлине продлилась более трех часов и шла без переводчика.
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, длившиеся в немецком замке Мезеберг в течение трех часов, окончились.
Встреча началась около 20.00 по московскому времени и окончилась около 23.00. Лидеры двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сирии и Иране, урегулирование конфликта на Украине, в том числе путем введения миротворцев ООН.
Как следует из данных журналистов, лидеры двух стран общались без переводчика.
Российский президент прибыл в аэропорт Берлина из Австрии. Там он посетил свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль, привезя с собой казачий ансамбль и напоследок протанцевав с невестой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит в Австрию носил исключительно частный характер.
Как стало известно, Кнайсль пригласила Путина на свадьбу еще в ходе визита российского лидера в Вену, который прошел 5 июня.
Перед началом переговоров в Берлине Путин и Меркель сделали заявление для прессы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такой формат тем, что переговоры состоялись во второй половине дня.

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