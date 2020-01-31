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Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию
31 января 2020, 22:09 • 60 • Политика
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главой темой обсуждения стали ситуация на Украине и в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
Также политики говорили об американском плане урегулирования палестино-израильского конфликта. Кроме того, они обсудили ход реализации договоренностей по Ливии, достигнутых на встрече в Берлине. Путин отметил, что принятые решения необходимо согласовать с ливийскими сторонами.
19 января в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В ней приняли участие госсекретарь США Майк Помпео, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и французский лидер Эммануэль Макрон.
Также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, представители Италии, Китая, ОАЭ, Египта и Алжира. По итогам саммита был согласован документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются военные действия. В стране фактически царит двоевластие. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. На востоке — избранный народом парламент. Власти восточной части страны сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром.
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