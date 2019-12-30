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Путин и Меркель обсудили «Северный поток — 2» и ситуацию на Ближнем Востоке

30 декабря 2019, 00:09  •  35 • Политика
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ряд вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля 29 декабря.
Лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2» и отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа в Европу через территорию Украины.
«В ходе обмена мнениями по Ливии подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, в том числе при посредничестве Германии и ООН», — отмечается в сообщении. Также политики обсудили ситуацию в Сирии.
Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах. Телефонные переговоры состоялись по инициативе Германии.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение ограничений против компаний, занимающихся реализацией энергетического проекта.
Госдепартамент дал европейским подрядчикам месяц на то, чтобы остановить укладку труб газопровода. Швейцарская компания Allseas вывела суда из зоны строительства в Балтийском море.
27 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Вашингтон за введение санкций против «Северного потока – 2»

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