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Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину после 1 января

16 декабря 2019, 18:55  •  96 • Украина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу.

"Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли - в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта "Северный поток-2", - сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, лидерами РФ и Германии "дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в "нормандском формате", на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины".

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемыми отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

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