Путин и Меркель обсудили перспективы саммита "нормандской четверки", Сирию, Ливию и Иран

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы проведения саммита "нормандской четверки", ситуацию в Сирии и Ливии, а также положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе германской стороны. Лидеры также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Согласно сообщению пресс-службы президента России, Путин и Меркель рассмотрели перспективы разрешения внутриукраинского конфликта, сделав акцент на безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования.

"Выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках "нормандского формата", в том числе по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины. Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" - с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты", - говорится в сообщении.

В этом контексте, отметили в Кремле, подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах.

Путин также проинформировал Меркель о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации в Идлибе. Стороны констатировали "важность скорейшего формирования и запуска работы Конституционного комитета", отметили в пресс-службе российского президента. По ливийской проблематике лидеры РФ и Германии выразили обоюдное намерение способствовать мирному разрешению кризиса, далее оказывая поддержку посреднической деятельности ООН на этом направлении.

"Затронуто также положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Меркель проинформировала об обсуждении этой темы на саммите Группы семи в Биаррице. Отмечена необходимость консолидации усилий всех заинтересованных сторон для сохранения СВПД", - сообщили в Кремле.