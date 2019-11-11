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Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
11 ноября 2019, 21:54 • 110 • Украина
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
РИА Новости
«Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в «нормандской четвёрке», в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате», — говорится в сообщении Кремля.
Там отметили, что также стороны подчеркнули важность соблюдения минского комплекса мер 2015 года для урегулирования внутриукраинского конфликта.
Помимо этого, политики обсудили ситуации в Сирии и Ливии и договорились продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что позиция российского лидера Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа уже была представлена, она не поменялась.
30 октября в Будапеште Путин заявил о готовности Москвы к «конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину».
При этом президент подчеркнул, что России и Украине необходимо избавиться от взаимных претензий по газу.
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