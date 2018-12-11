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Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе
11 декабря 2018, 00:39 • 81 • Украина
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили инцидент в Керченском проливе.
© ФСБ РФ
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что оба лидера выразили заинтересованность в недопущении эскалации напряжённости в регионе.
«Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября сего года государственной границы Российской Федерации. Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряжённости в Азово-Черноморской акватории», — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудили ситуацию в Сирии, в частности, формирование Конституционного комитета страны. Вместе с этим лидеры двух стран затронули вопросы стратегической безопасности из-за планов Соединённых Штатов выйти из ДРСМД.
Как указали в пресс-службе, телефонные переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны.
25 ноября в ФСБ заявили, что три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, после чего они были задержаны.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ноябрьскую беседу Путина с Меркель по поводу украинской провокации в Азовском море.
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