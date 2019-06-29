Путин и Меркель обсудили джетлаг

Утро второго дня на G20 в Осаке для Владимира Путина началось с Реджепа Эрдогана. Президента Турции уже почти год чуть ли не ежедневно отвечает на вопрос — не откажется ли Анкара под давлением США от покупки российских С-400? Президент России его ни о чем подобном не спрашивал, но Эрдоган на всякий случай предпочел повторить, добавив, что Турция рассчитывает шагнуть еще дальше.

Встреча Путина и Эрдогана на саммите G20.

- Мы продолжаем наблюдать за процессом по поставкам С-400, - заявил он. - Хочу отметить, что имеет для нас приоритетное значение в первую очередь - совместное производство ракет, а также включая передачу технологий. Насколько я понимаю, в процессе этой поставки нет какой-либо отсрочки.

Утро второго дня на G20 в Осаке для Владимира Путина началось с Реджепа ЭрдоганаФото: REUTERS

Путин в свою очередь отметил, что Турция за 2018 год заработала на российских туристах аж 5 миллиардов долларов.

- В прошлом году было 6 миллионов туристов из России в Турцию, - заметил президент России. - Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать.

Разница во времени Осаки с Москвой — шесть часов. И если для Путина японское утро — это глубокая ночь, то для Ангелы Меркель вообще поздний вечер. И тем не менее на встрече с Владимиром Путиным канцлер Германии, у которой накануне были проблемы со здоровьем, выглядела довольно бодро. Хотя президенту России и пришлось дважды указывать Ангеле, как пройти к ее месту.

«Вам туда»: Меркель немного потерялась во времени и пространстве.

Меркель перед началом встречи еще и предложила Путину в буквальном смысле сверить часы — чтобы не опоздать на третье заседание саммита, куда уже начали собираться участники. Хотя, может быть, она как раз делилась впечатлениями от джетлага (реакция организма на быструю смену часовых поясов - ред.).

Премьер Канады Трюдо уселся на место Путина.

В зале заседаний тем временем случилось, по грузинским меркам, немыслимое. Премьер Канады Трюдо, уселся на кресло Путина, чтобы поговорить с расположившимся рядом президентом ЮАР. В Японии и России нравы либеральнее, чем в Грузии, поэтому никаких потрясений это не вызвало.

Главное мировое событие второго дня "Двадцатки" — Дональд Трамп встречался с Си ЦзиньпиномФото: REUTERS

А этажом выше происходило главное мировое событие второго дня "Двадцатки" — Дональд Трамп встречался с Си Цзиньпином. Перед обсуждением самого важного — что будет дальше с торговой войной США и Китая — Си пустил в ход «пинг-понг дипломатию». Напомнил о поединках китайских и американских спортсменов на только что состоявшемся чемпионате мира по настольному теннису. Где, между прочим, все выиграли китайцы, правда, выступавшие под флагами разных стран.

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