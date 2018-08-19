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Путин и Меркель договорились продолжить диалог по Сирии в формате РФ-ФРГ-Франция-Турция

19 августа 2018, 04:39  •  50 • Политика

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Россия, ФРГ, Франция и Турция продолжат обсуждение процесса сирийского урегулирования в "четверке". Такой формат обсуждался в субботу на переговорах президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Упоминался такой формат", - сказал он. "Решили, что на экспертном уровне, на уровне помощников будет продолжен диалог в этом формате с тем, чтобы, возможно, в перспективе выйти на повышение уровня обсуждения", - сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли состоятся в ближайшее время саммит лидеров четырех стран.

"Он (саммит) не согласован, пока никаких согласованных дат нет", - уточнил он, не исключив при этом, что такая встреча возможна.

Ранее сообщалось, что саммит РФ, Турции, Германии и Франции может состояться 7 сентября в Стамбуле, с предложением об организации встречи выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Возвращение беженцев

На встрече с Меркель Путин также призвал европейские государства активнее содействовать возвращению сирийских беженцев в свои дома, сообщил Песков.

"(Путин и Меркель) очень подробно говорили по сирийским делам", - рассказал он по завершении переговоров лидеров. "Путин отметил постепенно набирающий динамику процесс возвращения беженцев в Сирию, призвав европейские столицы вносить свой вклад в то, чтобы придать этому процессу необратимый характер", - отметил он.
 

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