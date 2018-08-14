Путин и Меркель 18 августа обсудят ситуацию в Сирии, на Украине и "Северный поток - 2"

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа на переговорах, которые пройдут в Берлине, планируют обсудить широкий спектр актуальных вопросов, в том числе ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Сирии, на Украине, а также вопросы экономического взаимодействия.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы, - сообщил представитель Кремля. - Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций".

Отвечая на вопрос, будут ли лидеры обсуждать возможные американские санкции, в том числе против немецких компаний, Песков сказал, что "будут, очевидно, что будут". "Кроме того, конечно, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею ввиду "Северный поток - 2", и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", - заключил Песков.