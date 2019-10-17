Путин и Медведев "настучали по головам" чиновникам: Разгильдяям в регионах "без сердца и души" светит увольнение

Минздраву "настучали по голове"

Так, 14 октября Медведев пригрозил губернаторам и главам субъектов наказаниями за предоставление недостоверной информации в сфере здравоохранения, передаёт РИА ФАН. Особенное недовольство вызвали у председателя камбина отчёты по смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Он отметил, что чиновники постоянно вносят изменения в нормативно-правовые акты для искажения данных о смертности и для того, чтобы им "не настучали по голове".

"Скрывали просто эти цифры. Показатели в этом случае менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это враньё в прямом смысле этого слова", - пожаловался политик.

Медведев пригрозил чиновникам неприятными последствиями в том случае, если опять будут выявлены уловки. Это связано с тем, что в 36 регионах выросла смертность от вышеуказанных заболеваний, что вызывает опасения. Ещё в 49 регионах зафиксировано снижение. Он также напомнил о том, что перед государством стоит цель: сократить на четверть показатели смертности к 2024 году.

16 октября глава правительства продолжил разбор полётов, сфокусировавшись на плохой реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Так, менее чем на 50% выполнены работы в Крыму, Сахалинской области и Забайкальском крае.

В 17 регионах выросла смертность в результате ДТП, ещё в 35 целевые показатели по её снижению не были достигнуты. Как напомнила "Парламентская газета", в этом году на ремонт дорог из федерального бюджета будет потрачено 39 миллиардов рублей.

"Очень важно, что снизилось число погибших, снизилось число раненых, там цифры более скромные, порядка 3%, но в любом случае это сохранённые жизни и здоровье, и усилия нужно наращивать", - объяснил Медведев.

Как напоминает "Политэксперт", ещё в марте в своём послании Федеральному Собранию глава государства поручил привести в порядок региональные дороги и снизить смертность от ДТП. Судя по возмущению Дмитрия Медведева, поручения лидера страны регионы проигнорировали.

О проблеме со статистикой в сфере здравоохранения вице-премьер России Татьяна Голикова заговорила в июле 2019 года. Тогда политик озвучила шокирующие данные: всего за первые четыре месяца естественная убыль населения в стране составила порядка 149 тысяч человек.

Ответственность за это Голикова перекладывала на регионы, которые в погоне за качественными показателями намеренно исказили информацию о смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин. Кроме того, снижается рождаемость, а показатели смертности снижаются не такими темпами, как хотелось в кабмине.

Проблема с показателями в последнее время становится всё масштабнее. Так, Счётная палата отчиталась о том, что более половины российских регионов провалили выполнение указа президента России Владимира Путина от 2012 года, который предусматривает повышение зарплат медсёстрам и санитарам. Наибольшие проблемы выявлены в Министерстве здравоохранения России (68,9%), что говорит о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией программы.

Одной из громких историй стало решение исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса уволить своего заместителя Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины в регионе. Это произошло после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой мурманские врачи пожаловались на мизерные зарплаты. Чибис поручил чиновникам провести экспресс-проверку, результаты которой его не обрадовали.

"Меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть", - пожаловался политик.

Если скрываются данные о зарплатах врачей, то можно предположить, что аналогичные процессы затрагивают и информацию о смертности. И когда это вскрывается, возникает всё больше вопросов.

Дмитрий Медведев винит во всём разгильдяйство чиновников. Он признаёт, что многие поручения Владимира Путина вовремя не исполняются, а сроки бесконечно корректируются. Как считает премьер, необходимо сделать выводы в отношении лиц, причастных к неисполнению президентских поручений, и для госаппарата.

Госслужащие в регионах должны нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов. Поэтому члены кабмина планируют выезжать на места, чтобы проконтролировать реализацию указов главы государства.

Но претензии есть и к работе федерального центра. Так, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в начале года обратил внимание на то, что федеральные власти никак не согласовали с субъектами сформированные на основании майских указов президента Владимира Путина методики. Одна только Тульская область подписала порядка 40 соглашений, не имея чёткого понятия о конкретных цифрах.

Путин потребовал от чиновников "души и сердца"

Разнос чиновникам устроил не только Медведев, но и президент России Владимир Путин - 16 октября. Но если премьер говорил о здравоохранении, то глава государства сконцентрировал внимание на восстановлении регионов, пострадавших летом от паводков. В частности, на заседании в Подмосковье Путин потребовал от членов кабмина предоставить отчёт о расходовании средств на помощь пострадавшим от наводнений в Иркутской области и на Дальнем Востоке.

Дело в том, что местные жители получили только половину от необходимого числа свидетельств на проведение капремонта. Президент надеется на то, что больше не будет получать информацию о том, что деньги не доходят до исполнителей и граждан, передаёт телеканал "360".

Он добавил, что чиновники в критической ситуации должны работать с полной отдачей, с "душой и сердцем". В противном случае им стоит найти другую работу. По мнению главы государства, сейчас предстоит проделать большую работу, результаты которой он проверит лично.

В июне-июле 2019 года Иркутская область стала эпицентром паводков. Разгул стихии унёс жизни 25 человек, а ущерб оценён почти в 30 миллиардов рублей. Но команда губернатора Сергея Левченко действовала очень пассивно.

В результате президент России Владимир Путин лично прибыл в Братск, чтобы на месте оценить обстановку. Позднее он потребовал от местных властей подготовить доклад, а также распорядился выделить финансовую помощь из федерального бюджета.

После этого Левченко попытался обвинить МЧС в том, что ведомство якобы не предупредило руководство области заранее о повышении уровня воды. Но спасатели утверждают, что ещё 26 июня было озвучено экстренное предупреждение.

В скандал попал и губернатор Красноярского края Александр Усс. Регион пострадал из-за подъёма воды в реке Кан. Проблемы возникли в городе Канск, где были подтоплены дачные участки. Мэр города Андрей Береснев распорядился создать штаб по координации действий, а из Красноярска прибыли спасатели и спецтехника.

В начале июля район посетил Алекандр Усс, который встретился с местными жителями. Одна из женщин поинтересовалась у главы региона, видел ли он, в каком состоянии находится дорога в город и пришлют ли за жителями вертолёты, если её размоет.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть... Если её размоет, значит, её восстановят", - цитирует его возмущённый ответ "Вечерняя Москва".

Видеозапись с места встречи была опубликована в Сети, где поступок главы региона раскритиковали граждане.

Как ранее заявил Царьграду профессор института экономики РАН Олег Сухарев, подобный поступок является плевком в сторону Медведева и Путина одновременно. Однако коренным вопросом является вопрос безопасности жизнедеятельности людей.

Проблема заключается в том, что президент России Владимир Путин достойно ведёт себя везде и отдаёт разумные распоряжения. Это широко освещает пресса. А подобный подход развращает правящую партию и чиновников, которые сами ничего не хотят делать.

В итоге создаётся бюрократическая атмосфера показушных успехов, способная уничтожить любые позитивные начинания главы государства. Стоит помнить и о всеобщей безответственности, когда госслужащие на своих местах пытаются лишь угодить своему начальству и избежать наказания. Сухарев не верит в то, что главу Красноярского края снимут с должности - только пожурят.

Кроме того, Владимир Путин не является сторонником быстрой ротации и снимает руководителей регионов только за крупные проступки. Да, рубить шашкой наголо не стоит, но необходимо вводить новые механизмы ответственности за недостойное поведение.