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Путин и Медведев обсудили новую структуру правительства

15 мая 2018, 23:54  •  41 • В России

Премьер Дмитрий Медведев во вторник вечером на встрече с Владимиром Путиным в Сочи предложил реформировать структуру правительства, представив на рассмотрение президента соответствующий проект указа.

- Каких-то масштабных изменений не будет. Но есть ряд важных предложений, направленных на оптимизацию органов исполнительной власти, - сказал Медведев.

Главных изменений по сравнению с предыдущим кабинетом министров будет три. Министерство образования разделят на два отдельных органа власти: министерство просвещения и министерство среднего и высшего образования. Первое будет заниматься школами и средним специальным образованием, второе — научными учреждениями и высшими учебными заведениями.

- Это позволит сконцентрировать наши усилия по развитию системы образования в целом, - прокомментировал идею премьер.

Еще одним важным изменением станет создание министерства цифрового развития вместо министерства связи - «чтобы реализовать цифровую повестку дня». А торговые представительства России войдут в структуру министерства промышленности.

- Хорошо, я подпишу этот указ, - согласился Путин. - Когда вы будете готовы сделать предложения по кадрам?

Медведев пообещал представить такой доклад в пятницу, 18 мая.

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