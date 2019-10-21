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Путин и Макрон заявили о необходимости уважения суверенитета Сирии

21 октября 2019, 21:09  •  28 • Политика

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. О необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии заявили президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре лидеров двух стран, состоявшемся в понедельник по инициативе французской стороны.

В Кремле рассказали, что главы государств подробно обсудили обстановку на северо-востоке арабской республики.

Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых РФ усилиях по стабилизации ситуации, "включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп". Отмечается, что оба лидера отметили важность запуска межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, который будет созван в конце октября под эгидой ООН в Женеве.

В субботу российский лидер провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где вновь указал, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны и учета интересов каждой этноконфессиональной группы сирийского народа. Путин и Меркель отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в том числе с учетом созыва в конце октября в Женеве первого заседания Конституционного комитета.

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