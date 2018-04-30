Путин и Макрон высказались за неукоснительное выполнение ядерной сделки с Ираном

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Э. Макрон проинформировал об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении. "Президенты России и Франции высказались за сохранение Плана и его неукоснительное выполнение", - добавили в Кремле.

В сообщении добавляется, что стороны также обсудили "другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня".

Ранее Макрон в ходе визита в США заявил, что Париж считает необходимым работать над новым, более широким соглашением по ядерной программе Ирана. По его словам, необходима договоренность, которая охватывала бы не только ядерную программу Тегерана, но и баллистическую, а также стабилизацию ситуации в регионе в целом.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Совбезом ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл сделку с Ираном "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено. В Тегеране неоднократно заявляли, что соглашение пересмотру не подлежит и в случае выхода Иран примет зеркальные меры.