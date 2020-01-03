|
Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани
03 января 2020, 19:09 • 41 • Политика
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в сообщении.
Стороны констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2019, 04:28
|
31 декабря 2019, 16:39
|
30 декабря 2019, 06:39
|
03 января 2020, 01:39
|
27 декабря 2019, 23:24
|
30 декабря 2019, 17:54
|
29 декабря 2019, 11:09