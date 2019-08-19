Путин и Макрон в Брегансоне обсудят вопросы урегулирования на Украине и в Сирии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона посетит в понедельник с рабочим визитом Францию, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча пройдет на юге страны, в летней резиденции главы французского государства Брегансон. Старинный форт, повидавший в своих стенах немало мировых лидеров, впервые в своей истории станет местом встречи президентов России и Франции.

Состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также углубленный обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая урегулирование ситуации в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы составят ключевое наполнение предстоящих контактов, сообщил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, французская сторона предлагает начать мероприятия предстоящего визита с общения с прессой. После чего пройдут переговоры в составе небольших делегаций. В частности, Россию будут представлять глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также посол России во Франции Алексей Мешков. Столь же немногочисленный состав будет и со стороны хозяев. Затем лидеры пообщаются в формате тет-а-тет. После чего состоится обед, на который приглашены члены обеих делегаций. Ушаков не исключил, что российский лидер по итогам переговоров может отдельно пообщаться с журналистами "кремлевского пула" и ответить на их вопросы.

По мнению Ушакова, одной из основных тем для обсуждения станут вопросы безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС на фоне обновления руководящего состава европейских органов управления. Он отметил, что эту тему Путин планирует затронуть сам, тем более, что Россия уже неоднократно выражала готовность интенсифицировать политический диалог с Евросоюзом. "Хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, к соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами ЕС", - сказал представитель Кремля. Он также отметил, что с учетом председательства Франции в Совете Европы на предстоящих переговорах вероятнее всего будут обсуждены вопросы, касающиеся участия России в различным мероприятиях по линии этого органа. Ушаков при этом от имени России выразил Франции признательность за то, что эта страна и лично президент Макрон активно способствовали восстановлению прав российской парламентской делегации в полном объеме в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В Кремле также обратили внимание, что в последние месяцы двусторонние межгосударственные контакты по политической линии активизировались. В частности, Ушаков заметил, что 24 июня в Гавре премьер-министр Дмитрий Медведев провел переговоры со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом. Он добавил, что функционирует совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, а также констатировал, что вопреки всевозможным ограничениям двусторонний товарооборот в 2018 году вырос на 11,2% и сейчас составляет 17,2 млрд долларов. "Определенный рост мы отмечаем, хотя до уровня 2013 года мы еще не дотягиваем, тем не менее бизнес активно ведет работу на нашем рынке, присутствуют более 500 компаний с участием международного капитала", - привел примеры Ушаков, напомнив, что весной Путин провел встречу с представителями французских деловых кругов. В этом контексте помощник президента упомянул также и тот факт, что российский суд принял решение о смягчении меры пресечения французскому бизнесмену Филиппу Дельпалю, партнеру фонда "Баринг Восток". Обвиняемый в мошенничестве фигурант резонансного дела "Баринг Восток" за несколько дней до визита Путина во Францию был переведен из СИЗО под домашний арест, о чем неоднократно ходатайствовал Макрон.

В целом же характеризуя особенности предстоящих контактов, Ушаков заметил, что встреча в Брегансоне станет логичным продолжением регулярных контактов между Путиным и Макроном. Он напомнил, что прошлая встреча прошла 28 июня в рамках саммита Группы двадцати в японской Осаке, затем 18 июля состоялся телефонный разговор между лидерами, когда и был предварительно согласован визит Путина на юг Франции. "Скажу об этом, мы прессе не сообщали: президенты в мае обменялись посланиями такого содержательного характера, в которых обсудили и вопросы двусторонних отношений, и также изложили свои позиции по различным актуальным вопросам международной повестки дня", - добавил помощник российского лидера.

Встреча тет-а-тет

В свою очередь представитель Елисейского дворца сообщил ТАСС, что значительную часть продолжительного обмена мнениями лидеры России и Франции проведут с глазу на глаз. Он отметил, что между Путиным и Макроном сложился "доверительный формат диалога". Французские СМИ напоминают, что с первых встреч Макрон стремился к установлению личных отношений с ведущими зарубежными коллегами. "Макрон и Путин уже давно называют друг друга по имени", - отметили журналисты.

Выстроить личные отношения, по мнению экспертов, французскому президенту более всего удалось с Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Для Франции, считают аналитики, это тем более важно в нынешнем контексте.

Среди тем международной повестки дня Ушаков, в частности, выделил украинский вопрос и перспективы проведения саммита в нормандском формате. Он сделал акцент на том, что несмотря на смену руководства Украины и неоднократные инициативы Франции в ближайшей перспективе провести очередную встречу в таком составе, Россия против проведения саммита ради проведения саммита. "Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - заявил представитель Кремля. "Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", - сказал Ушаков.

Что касается вопроса сирийского урегулирования, то Путин и Макрон получат возможность обсудить проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии. Представитель Кремля напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в сентябре 2018 года, в нем приняли участие президенты России, Франции и Турции, а также канцлер ФРГ. "Сейчас тоже эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления, но обсудить ее наши лидеры вполне могут", - сказал Ушаков. Помощник президента подчеркнул, что российская сторона настроена сначала провести саммит в астанинском формате (Россия - Турция - Иран). "Мы планируем совместно с нашими партнерами проведение этого саммита в недалеком будущем, уже практическая работа по трехстороннему саммиту активно ведется", - добавил он.

Помимо этого Путин и Макрон, по словам помощника российского лидера, обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. "Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом", - отметил представитель Кремля.

Честный и открытый диалог

Париж, отметили в близком окружении Макрона, придает особое значение диалогу с Москвой. Беседа президентов состоится за пять дней до саммита Группы семи, в котором председательствует Франция. "Президент Франции подчеркивает тем самым важность консультаций по крупным международным досье с Россией, - отметили в Елисейском дворце. - Никогда еще эти отношения не были столь необходимы, как сейчас". В администрации французского президента, в частности, указали на ситуацию на Ближнем Востоке и напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. "Насколько бы интенсивным ни был диалог, он не позволит решить все проблемы, - полагают в президентском окружении. - Но Франция считает важным честный открытый диалог, который позволяет лучше понять друг друга, найти точки соприкосновения и попытаться прийти к согласию в главном".

В Кремле также акцентируют внимание на то, что поездка Путина состоится в преддверии саммита Группы семи. "В контексте проведения этой "семерки", я думаю, естественно, разговор Макрона с Путиным представляет большой интерес, и мы не сомневаемся в этом, это одна из целей, что француз поделится на этот счет соображениями и с партнерами по "семерке" в Биаррице", - заметил Ушаков.

По мнению советников французского лидера, диалог Путина и Макрона способствует развитию как двусторонних отношений, так и отношений всей Европы с РФ. Макрон, отметили эксперты, является сейчас наиболее влиятельным представителем Европейского Союза, учитывая занятость Лондона проблемой Brexit и внутриполитическую ситуацию в Германии. Макрон, напомнили собеседники, еще в ходе самой первой встречи с Путиным заявил, что понимает возросшую роль России в международных делах и одновременно констатировал ошибки, допущенные, по его мнению, во взаимных отношениях в последние 25 лет.

Как следует из разъяснений представителя администрации французского президента, "приоритетом для Франции в настоящее время является иранское досье". "Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН подписала многостороннее соглашение 2015 года по ядерной программе Ирана, - напомнил собеседник. - Франция рассчитывает, что Москва сможет повлиять на Тегеран с тем, чтобы вернуть его к выполнению обязательств по этому договору. Мы заинтересованы в деэскалации кризиса".

Старт нового политического сезона

Примечательно, что встреча Макрона с российским коллегой пройдет в самый канун начала нового политического сезона во Франции. В последние три недели Макрон, равно как и большинство членов французского правительства, находился в отпуске. Это время французский президент, по свидетельству его окружения, использовал для того, чтобы "обдумать стратегию нового политического сезона и пути решения наиболее острых международных проблем". Путин станет, таким образом, его первым собеседником среди мировых лидеров после завершения этой краткой летней паузы.

17 августа Макрон особо остановился на важности сплочения французской нации для решения стоящих перед страной проблем. Он принял участие в памятном мероприятии в коммуне Борм-ле-Мимоза в честь 75-й годовщины освобождения юга Франции от немецкой оккупации. Напомнив об истории национального Движения сопротивления в годы войны, он заявил, что "никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории Франция умела договариваться и идти вперед". Президент в течение трех часов общался с жителями коммуны, на территории которой находится его летняя резиденция - форт Брегансон.

Домашний контекст

Макрон, как отмечают французские аналитики, стремится максимально использовать памятники национального наследия для нужд дипломатии. В 2017 году он принимал российского президента в Версале, исторической резиденции французских королей. На этот раз встреча пройдет в домашних интерьерах республиканской резиденции Брегансон, которая получила этот статус во время правления первого президента Пятой республики генерала де Голля.

Впервые Макрон и его супруга Брижит побывали там еще летом 2017 года. В августе минувшего года в разгар споров о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) французский лидер принимал там Терезу Мэй, в ту пору еще возглавлявшую британское правительство. Как считает Макрон, на территории форта "есть все необходимое, чтобы поддерживать контакты с окружающим миром, встречать иностранных лидеров".

Один из лучших знатоков резиденции, автор книги "Форт Брегансон" Гийом Даре считает, что проведение важных встреч на фоне изумительного пейзажа создает иную атмосферу, нежели переговоры в более официальных интерьерах. По мнению историка, "такой контекст может служить будущим отношениям".