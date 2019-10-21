Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Русская рулетка" Трампа: США потеряли "глаза и уши" в Сирии...
Ушаков: продвижения по подготовке саммита в "нормандском формате" не наблюдается
Украина поручила «восстанавливать Донбасс» опытному клоуну
"Головы нет - только черепная коробка": Путин раз и навсегда ответил б...
Главная / Политика

Путин и Макрон согласны, что Киев должен выполнить договоренности "нормандской четверки"

21 октября 2019, 21:09  •  44 • Политика

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора подчеркнули безальтернативность минского Комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"От Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", - говорится в сообщении.

"При обсуждении возможности проведения очередного саммита "нормандской четверки" президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений. Условлено, что соответствующая работа будет продолжена помощниками лидеров и министерствами иностранных дел", - отметила пресс-служба главы российского государства.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октября 2016 года в Берлине.

"Формула Штайнмайера", названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
21 октября 2019, 03:39
Пушков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Эрдогана
21 октября 2019, 16:39
Медведев предложил сделать административный кодекс понятным
21 октября 2019, 19:54
"Головы нет - только черепная коробка": Путин раз и навсегда ответил бежавшему из России экс-министру, призывающему давить на Москву
21 октября 2019, 19:54
Белые мишки запугали - "Арктика не их, вот и бесятся": Соцсети живо откликнулись на удивительное решение Facebook
21 октября 2019, 19:54
"Последствия никто не просчитывает": Сатановский объяснил механизм любых народных бунтов
21 октября 2019, 03:39
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2019, 10:09
"Старина Фрейд поставил бы диагноз": Американцы оставили российским солдата...
21 октября 2019, 10:09
"Меркель решила помочь обмануть Донбасс?": В Twitter недоверчиво отнеслись ...
21 октября 2019, 00:09
«Не могут обеспечить глобальное присутствие»: почему армия США испытывает проблемы с ...
21 октября 2019, 13:09
«На основании собранных доказательств»: убийца 9-летней девочки в Саратове полностью ...
21 октября 2019, 06:55
"Неприемлемо, Россия похищает грузинскую землю": Московским гастролерам в К...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор матчей квалификации Евро-2020
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
20 октября 2019, 17:54
"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"
19 октября 2019, 15:39
«На словах они могут многое»: как армейский спецназ США планирует противостоять России и Китаю
19 октября 2019, 20:56
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
18 октября 2019, 23:24
По американским лекалам: почему на Украине отказываются от советских воинских званий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.