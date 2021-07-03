Путин и Макрон провели телефонные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Стороны обсудили Украину, Ливию и Нагорный Карабах. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обстоятельно рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России и Франции в международных делах. Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на европейском континенте. В этой связи отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран высказались за активизацию переговорного процесса в целях реализации Минских соглашений для урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые — в том числе в нормандском формате — усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — заявили в Кремле.

Кроме того, Путин рассказал Макрону об основных итогах саммита РФ–США в Женеве, рассказали в Кремле.

«В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах», — добавили в пресс-службе.

28 июня французский премьер Жан Кастекс заявил, что Франция разделяет позицию Германии по инициативе проведения встречи на высшем уровне между Россией и Евросоюзом.

В тот же день канцлер Германи Ангела Меркель призвала европейские страны обсуждать проблемы в отношениях с Россией не между собой, а непосредственно с Владимиром Путиным.